Circulația trenurilor între Constanța și Mangalia, suspendată de la 1 octombrie. Pasagerii vor fi preluați cu mijloace auto

GaraConstanta

Traficul feroviar va fi suspendat, de la 1 octombrie, pe relația Constanța - Mangalia, pentru executarea unor lucrări la în stațiile HC Neptun și Costinești Tabără, potrivit unui anunț al Sucursalei Regională de Căi Ferate (SRCF) Constanța. Ca urmare, pe durata lucrărilor, care ar urma sa dureze circa patru luni, pasagerii vor fi transferați pe cale rutieră, cu mijloace de transport auto puse la dispoziție de CFR Călători, în baza biletelor de tren.

Potrivit unui comunicat al CFR Călători, circulația trenurilor de călătorie pe ruta Constanța - Mangalia este suspendată în perioada 1 octombrie 2025 – 2 februarie 2026. În acest context, operatorul feroviar asigură, începând cu data de 1 octombrie 2025, serviciul de înlocuire a transportului feroviar cu autobuze pentru asigurarea călătoriei pasagerilor, în baza biletelor achiziționate în aceleaşi condiţii ca în perioada de circulaţie a trenurilor.

Iată mai jos mai jos programul de circulație al autobuzelor (indicativ RA) în perioada 1 octombrie 2025 – 13 decembrie 2025, cu mențiunea că orele de plecare/sosire în stațiile din parcursul acestora, precum și tarifele aplicate pot fi vizualizate pe www.cfrcalatori.ro, la secțiunea „Detalii/Preț” din modulul de mers de tren, la căutarea trenurilor de pe ruta dorită:

Constanța – Mangalia:

  • RA 8381: Constanța (plecare 06:25) – Mangalia (sosire 07:44), în locul trenului R 8381
  • RA 8385: Constanța (plecare 09:45) – Mangalia (sosire 11:04), în locul trenului R 8385
  • RA 8389: Constanța (plecare 14:22) – Mangalia (sosire 15:41), în locul trenului R 8389
  • RA 8393: Constanța (plecare 17:05) – Mangalia (sosire 18:24), în locul trenului R 8393
  • RA 8395: Constanța (plecare 18:13) – Mangalia (sosire 19:32), în locul trenului R 8395
  • RA 8397: Constanța (plecare 20:13) – Mangalia (sosire 21:32), circulă numai sâmbăta, în locul trenului R 8397
  • RA 8399: Constanța (plecare 21:13) – Mangalia (sosire 22:40), nu circulă sâmbăta, în locul trenului R 8399

Mangalia – Constanța:

  • RA 8380: Mangalia (plecare 05:40) – Constanța (sosire 06:59), în locul trenului R 8380
  • RA 8384: Mangalia (plecare 07:56) – Constanța (sosire 09:15), în locul trenului R 8384
  • RA 8386: Mangalia (plecare 12:03) – Constanța (sosire 13:22), în locul trenului R 8386
  • RA 8392: Mangalia (plecare 15:53) – Constanța (sosire 17:12), în locul trenului R 8392
  • RA 8396: Mangalia (plecare 18:27) – Constanța (sosire 19:46), în locul trenului R 8396
  • RA 8398: Mangalia (plecare 19:45) – Constanța (sosire 21:04), în locul trenului R 8398

Potrivit Clubferoviar.ro, lucrările la cele două puncte de oprire de pe ruta Constanța - Mangalia, HC Neptun și Costinești Tabără, se desfășoară în cadrul proiectului „Modernizarea/Reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România – SRCF Constanța“, finanțat prin Programul Transport (PT), cu fonduri externe nerambursabile. 

