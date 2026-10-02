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Circulație închisă pe A1, între Sibiu și Boița, de luni, 5 octombrie: care sunt motivele și cât durează restricția

Data publicării:
SIBIU - DESCHIDERE LOT AUTOSTRADA - SELIMBAR - BOITA - 15 DEC 20
Deschiderea circulației pe primul lot al autostrăzii Sibiu - Pitești, cuprins între Șelimbăr și Boița, joi 15 decembrie 2022. Foto: Inquam Photos / Ovidiu Dumitru Matiu
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Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă că, de luni, se va închide circulaţia pe A1, între între Sibiu şi Boiţa, pentru continuarea construcţiei lotului 2 a Autostrăzii Sibiu-Piteşti. Restricţiile sunt progamate până în 19 decembrie 2026.

„Atenţie! Închidere circulaţie pe A1, între Sibiu şi Boiţa, pentru continuarea construcţiei lotului 2 a autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1)! În data de 05 octombrie 2026, Asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz va începe lucrările la pasajul peste breteaua rutieră care asigura descărcarea A1 în DN7”, anunţă, vineri, CNAIR.

Compania precizează că acest pasaj face parte din nodul rutier care va asigura conexiunea între A13 şi A1, în zona localităţii Boiţa.

Pasajul va fi construit în consolă, ceea ce presupune folosirea unui cofrag metalic mobil.

„În aceste condiţii circulaţia pe A1 (între nodurile rutiere Cisnădie şi Boiţa) trebuie întreruptă, pentru ca lucrările să nu pună în pericol participanţii la traficul rutier”, precizează CNAIR.

Restricţiile vor fi impuse între 05 octombrie şi 19 decembrie 2026.

Traficul rutier se va desfăşura în această perioadă, deviat pe DN7, între localităţile Boiţa, Tălmaciu şi Veştem şi DN1, între localităţiel Veştem şi Cisnădie.

Editor : B.E.

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