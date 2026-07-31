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Circulație îngreunată pe Autostrada Soarelui, pe drumul către Litoral, în urma unui accident

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Accident a2
Foto: Captură tv digi24
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Se circulă îngreunat în acest moment Autostrada Soarelui, în drumul dinspre Capitală spre mare. Patru mașini au fost implicate în acest accident, între care și un TIR. Patru persoane, rănite, sunt evaluate la fața locului.

Poliția se află acolo, dirijează traficul, relatează jurnalistul Digi24, Teodora Chiuș.

Se circulă în momentul de față doar pe banda de urgență, pe sensul spre litoral.

Au fost patru mașini implicate, printre care și un TIR.

În momentul de față, cele patru victime sunt evaluate la fața locului.

Accidentul a avut loc la kilometrul 72.

Se circulă destul de dificil iar victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului. Acolo sunt și pompierii care au venit pentru a acorda ajutor și în eventualitatea în care sunt persoane încarcerate.

 

Editor : S.S.

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