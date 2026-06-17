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CNAIR a anunțat proiectantul celui de-al doilea pod Giurgiu-Ruse. Contractul este finanțat din fonduri europene nerambursabile

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al doilea pod giurgiu ruse
Al doilea pod Giurgiu-Ruse are proiectant desemnat. Foto: Facebook/ Cristian Pistol
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Compania Egis România a fost desemnată proiectantul celui de-al doilea pod de la Giurgiu peste Dunăre. Aceasta a câştigat licitaţia cu suma de 50,04 milioane lei (fără TVA) şi va avea la dispoziţie 23 de luni pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, de la momentul semnării contractului, a anunțat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

CNAIR a comunicat, miercuri, rezultatul procedurii de atribuire pentru contractul de elaborare.

„Licitaţia a fost câştigată de EGIS ROMANIA S.A., cu suma de 50,04 milioane lei (fără TVA). Proiectantul va avea la dispoziţie 23 de luni pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, de la semnarea contractului”, a transmis Cristian Pistol într-o postare pe Facebook.

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Semnarea contractului va fi posibilă după 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestaţii, a precizat Pistol.

Contractul este finanţat din fonduri europene nerambursabile, prin programul CEF2 (Mecanismul pentru Interconectarea Europei) – Componenta Mobilitate Militară.

Podul Giurgiu–Ruse 2 va avea caracter dual, civil şi militar, şi va asigura conexiunea dintre România şi Bulgaria atât pentru transportul rutier, cât şi pentru cel feroviar, a mai afirmat șeful CNAIR. 

Recent, preşedintele Bulgariei, Iliana Iotova, şi-a exprimat nedumerirea cu privire la întârzierea de ani de zile a proiectului de construire a unui al treilea pod peste Dunăre, la Ruse – Giurgiu.

Editor : Ș.R.

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