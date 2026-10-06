CNAIR anunță că incidentele tehnice ale platformei TollRo au fost remediate. Nu se aplică amenzi decât în anumite situaţii

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că incidentele tehnice ale platformei TollRo constatate la data de 1 octombrie au fost remediate, iar aceasta funcţionează în parametrii normali marţi, 6 octombrie. Cu toate acestea, nu este exclusă apariţia unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei, iar utilizatorii sunt scutiţi de amenzi doar în anumite situaţii. „Niciun utilizator nu va fi amendat, în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicaţia, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existenţă a sistemului TollRo”, precizează conducerea CNAIR.

„CNAIR vă informează că incidentele tehnice ale platformei TollRo, constatate la data de 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcţionează în parametrii normali. Cu toate acestea, nu excludem apariţia unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei. Pentru a evita aplicarea amenzii, înainte de efectuarea deplasării, conducătorii auto au obligaţia să acceseze platforma TollRo, să se înroleze, să achiziţioneze rovinietă şi/sau TollRo. În măsura în care aceste acţiuni nu pot fi efectuate din cauza defecţiunilor tehnice ale platformei, conducătorii pot începe/continua deplasarea, fără riscul de a primi amendă”, arată CNAIR, marţi, într-un comunicat de presă citat de News.ro.

Reprezentanţii CNAIR precizează că încercările eşuate din cauze tehnice vor fi reţinute de sistem, care, de asemenea, va identifica inclusiv erorile utilizatorului. În plus, CNAIR, prin interogarea sistemelor, are posibilitatea de a identifica acei utilizatori care nu au accesat platforma, deşi pretind că au încercat.

CNAIR arată că utilizatorii care nu pot achita tariful TollRo din cauza disfuncţionalităţilor tehnice ale platformei nu vor fi sancţionaţi.

„Măsura prevăzută de art. 9 alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 226/2023 nu se limitează la perioada de lansare a sistemului, respectiv, perioada comunicată anterior: 01.10.2026 – 03.10.10.2026. Măsura se aplică ori de câte ori Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră sau mijloacele automate de control prezintă disfuncţionalităţi, indiferent de cauză, pe întreaga durată a acestora, până la remediere. Pe această cale, precizăm, din nou, că niciun utilizator nu va fi amendat, în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicaţia, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existenţă a sistemului TollRo”, menţionează conducerea CNAIR.

Achitarea TollRo

În prezent, tariful TollRo poate fi achitat în două moduri: Tichet de rută – plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei şi Sesiune de tarifare – traseul se înregistrează prin aplicaţia mobilă TollRo, iar plata se face din portofelul electronic.

În niciunul dintre aceste cazuri plata nu se face prin virament bancar în conturile CNAIR.

Canalele oficiale de plată disponibile începând cu 1 octombrie 2026

Portalul web oficial: https://etoll.ro – creare cont, înrolarea vehiculelor, achiziţia rovinietei şi a tichetului de rută, gestionarea portofelului electronic şi a facturilor;

Aplicaţia mobilă TollRo, gratuită pentru iOS şi Android – achiziţia rovinietei şi a tichetului de rută, iniţierea sesiunii de tarifare: ◦ https://apps.apple.com/ro/app/tollro/id6774169985 ◦ https://play.google.com/store/apps/details...

Punctele de vânzare CNAIR din cadrul Secţiilor de Drumuri Naţionale (SDN) şi al Agenţiilor de Control şi Încasare (ACI) de la punctele de trecere a frontierei – rovinietă şi tichet de rută;

Distribuitorii autorizaţi – rovinietă, inclusiv prin SMS la numărul de telefon mobil 7500.

CNAIR recomandă utilizatorilor să achite tarifele numai prin canalele comunicate şi să nu dea curs solicitărilor de plată primite pe alte căi.

Legat de sumele virate în conturile CNAIR în primele zile de funcţionare a sistemului, când o parte dintre utilizatori au efectuat plăţi prin virament bancar direct în conturile CNAIR, persoanele respective pot solicita restituirea acestora printr-o cerere transmisă la adresa de e-mail registraturacnair@andnet.ro (adresa oficială a Registraturii CNAIR), însoţită de dovada plăţii (ordinul de plată) şi de datele contului în care să se facă restituirea (IBAN şi titular).

„Aceste sume nu ţin loc de tarif: pentru a circula legal începând cu 1 octombrie 2026, utilizatorii trebuie să achite rovinieta, tichetul de rută sau tariful TollRo prin unul dintre canalele de mai sus”, arată CNAIR.

Rovinietele care rămân valabile

Rovinietele achiziţionate prin sistemul SIEGMCR până la 1 octombrie 2026, pentru vehiculele de transport persoane (autoturisme, microbuze şi autocare) şi pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, îşi păstrează valabilitatea.

„Datele acestor roviniete au fost preluate în noul sistem fără vreo formalitate din partea utilizatorilor. Pentru aceste roviniete nu se efectuează restituiri, întrucât acestea rămân valabile până la data expirării perioadei pentru care au fost achiziţionate”, susţine conducerea CNAIR.

Rovinietele achiziţionate până la data de 1 octombrie 2026, pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, precum şi peajele rămase neconsumate până la această dată îşi încetează valabilitatea.

Restituirea contravalorii rovinietelor şi a peajelor care şi-au încetat valabilitatea se solicită de către utilizatori exclusiv prîn aplicaţia pe care CNAIR o pune la dispoziţie până la data de 29.12.2026. Restituirea se realizează in termen de 90 de zile de la data înregistrării solicitării în aplicaţie.

Utilizatorii care întâmpină dificultăţi sunt rugaţi să transmită o sesizare prin intermediul formularului de contact disponibil pe portalul https://etoll.ro, arată CNAIR.

Rovinieta, tichetul de rută şi tariful TollRo se achită din 1 octombrie doar prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică. Anterior, CNAIR ceruse Ministerului Transporturilor prorogarea termenului, în lipsa unei aplicaţii tehnice care să poată să fie operaţională de luna viitoare.

Aplicaţia a avut erori încă din primele ore de la funcţionare, iar CNAIR a anunţat că este vorba de un incident tehnic şi că nu se vor aplica sancţiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziţiona Toll începând din data de 1 octombrie 2026, ora 00:00, până la remedierea problemelor tehnice ale platformei. Ulterior, a fost avansat termenul de 72 de ore de către conducerea Ministerului Transporturilor pentru remedierea în totalitate a problemelor.

Mai multe organizaţii ale transportatorilor rutieri, printre care Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) şi Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) au solicitat autorităţilor amânarea sancţiunilor pentru neplata TollRo şi eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei, până la data la care sistemul electronic devine funcţional.

Editor : M.B.