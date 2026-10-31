CNAIR anunță ce lucrări se mai fac la A0 Nord. Controverse privind momentul deschiderii tronsonului de autostradă

Lucrările de finalizare a Lotului 3 Afumaţi - Pantelimon, de pe Autostrada Bucureştiului A0 Nord, continuă, fiind montate parapetele de protecţie, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

„Pe şantierul Lotului 3 al Autostrăzii Bucureştiului A0 Nord continuă lucrările pentru finalizarea acestui sector. În mai multe zone ale şantierului se montează parapetele de protecţie, unul dintre elementele esenţiale pentru siguranţa participanţilor la trafic. Echipele constructorului continuă intervenţiile pe teren, în vederea pregătirii sectorului de autostradă pentru deschiderea circulaţiei", precizează CNAIR, pe Facebook.

Lotul 3 al A0 Nord (Afumaţi - Pantelimon), construit de către antreprenorul chinez CCECC, avea un stadiu fizic de aproximativ 98,35%, în octombrie 2026, amintește Agerpres.

Lungimea totaă a acestui sector de drum este de 8,6 km (între DN2/Afumaţi şi DN3/Cernica-Pantelimon), iar valoarea contractului se ridică la aproximativ 398 milioane lei (fără TVA).

Horaţiu Cosma, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, declarase săptămâna trecută că începând cu data de 26 octombrie se va circula pe ambele sectoare ale A0 Nord, între Afumaţi, Pantelimon şi conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanţa. Conducerea CNAIR spune, însă, că „mai sunt lucrări de făcut”.

Circulaţia pe A0 Nord pe tronsoanele Afumaţi - Pantelimon - Cernica nu s-a deschis luni, însă va avea loc până la finalul anului, a anunțat apoi Consiliul Judeţean Ilfov.

„Se va deschide Circulaţia pe A0 – pe tronsoanele Afumaţi – Pantelimon şi Pantelimon – Cernica (A2) până la finalul anului. Asta înseamnă aproape 13 km de autostradă, care să fluidizeze traficul în regiunea Ilfov – Bucureşti”, a comunicat luni Consiliul Judeţean Ilfov.

Editor : M.B.