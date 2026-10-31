Live TV

CNAIR anunță ce lucrări se mai fac la A0 Nord. Controverse privind momentul deschiderii tronsonului de autostradă

Data publicării:
autostrada de centura a0 lot 3
Circulaţia pe A0 Nord pe tronsoanele Afumaţi- Pantelimon – Cernica, amânată spre finalul lui 2026. Foto: Facebook/ Horațiu Cosma
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Lucrările de finalizare a Lotului 3 Afumaţi - Pantelimon, de pe Autostrada Bucureştiului A0 Nord, continuă, fiind montate parapetele de protecţie, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

„Pe şantierul Lotului 3 al Autostrăzii Bucureştiului A0 Nord continuă lucrările pentru finalizarea acestui sector. În mai multe zone ale şantierului se montează parapetele de protecţie, unul dintre elementele esenţiale pentru siguranţa participanţilor la trafic. Echipele constructorului continuă intervenţiile pe teren, în vederea pregătirii sectorului de autostradă pentru deschiderea circulaţiei", precizează CNAIR, pe Facebook.

Lotul 3 al A0 Nord (Afumaţi - Pantelimon), construit de către antreprenorul chinez CCECC, avea un stadiu fizic de aproximativ 98,35%, în octombrie 2026, amintește Agerpres.

Lungimea totaă a acestui sector de drum este de 8,6 km (între DN2/Afumaţi şi DN3/Cernica-Pantelimon), iar valoarea contractului se ridică la aproximativ 398 milioane lei (fără TVA).

Horaţiu Cosma, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, declarase săptămâna trecută că începând cu data de 26 octombrie se va circula pe ambele sectoare ale A0 Nord, între Afumaţi, Pantelimon şi conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanţa. Conducerea CNAIR spune, însă, că „mai sunt lucrări de făcut”.

Circulaţia pe A0 Nord pe tronsoanele Afumaţi - Pantelimon - Cernica nu s-a deschis luni, însă va avea loc până la finalul anului, a anunțat apoi Consiliul Judeţean Ilfov.

„Se va deschide Circulaţia pe A0 – pe tronsoanele Afumaţi – Pantelimon şi Pantelimon – Cernica (A2) până la finalul anului. Asta înseamnă aproape 13 km de autostradă, care să fluidizeze traficul în regiunea Ilfov – Bucureşti”, a comunicat luni Consiliul Judeţean Ilfov.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
482191782_1036873758300630_938301279193905301_n
1
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de...
euro bani bacnote
2
Anchetatorii au aflat cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați de vameși pe...
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
3
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean-Luc Picard din...
buletin de vot urna inquam octav ganea
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare: primul sondaj după...
Distanță pentru construcții între vecini. Foto Getty Images
5
La ce distanță de gardul vecinului poți construi o anexă în curte. Când ai nevoie de...
Jelena Djokovic "rupe" tăcerea: "Tot ce făceam eu era invizibil!"
Digi Sport
Jelena Djokovic "rupe" tăcerea: "Tot ce făceam eu era invizibil!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
inspectorii analizeaza starea soselei
Traficul rutier pe Transalpina - DN 67C a fost închis de sâmbătă, 31 octombrie, între Rânca și Obârșia Lotrului
Târg de Crăciun din Piața Constituției, București, Sursa foto Primăria Capitalei
PMB începe amenjarea Târgului de Crăciun din Capitală: restricții de circulație în Piața Constituției, de luni seară
BUCURESTI - POLITIA ROMANA - EDUCATIE RUTIERA - 17 SEPTEMBRIE 2020
Restricții de circulație în weekend, în Capitală: recomandările Brigăzii Rutiere
teatrul il caragiale bucuresti profimedia-0876979339
Ministerul Culturii solicită TNB să transmită explicit măsurile interne de prevenire şi combatere a hărţuirii la locul de muncă
proiectile 150 pe a8 isu iasi
Proiectile explozive de calibru 150 mm, descoperite şi ridicate de pirotehniştii ISU Iaşi de pe traseul Autostrăzii A8
Recomandările redacţiei
Contor de energie electrică.
Ce prețuri ne așteaptă la curent și gaze: trei scenarii prezentate de...
photo-collage.png - 2026-10-31T122045.463
Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul...
CONGRES USR TIMISOARA sursa USR 7
USR își alege noul Consiliu Național. Fritz: „Nu poate Grindeanu să...
profimedia-1147848686
Criză în Polonia: ambasadorii din România și China au demisionat...
Ultimele știri
Alertă pe munte: Toate traseele de altitudine din Prahova au fost închise. Se anunță zăpadă de peste jumătate de metru
Un copil de 3 ani a rănit cu un cuțit în cap un bebeluș, în Dâmbovița. Victima va fi operată
Charlie Ottley promovează România de Halloween: „Nu e doar despre Dracula, dar cu siguranță te va marca”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce fac franțuzoaicele pentru a arăta impecabil după 50 de ani. Secretele lor de frumusețe nu au legătură cu...
Cancan
Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
De ce Cornel Dinu si Giovanni Becali NU sunt prieteni
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Daniel Șendre, reacție acidă despre varianta Răducioiu la Dinamo. „Acționarii trebuie să se mai gândească. De...
Adevărul
Povestea castanelor comestibile din România, delicatesele toamnei, găsite tot mai rar în piețe. Cum se făcea...
Digieconomic
Când trebuie declarați la ANAF banii obținuți din vânzări pe Vinted, OLX și alte platforme. Explicațiile unui...
Digi FM
De ce se înmoaie murăturile în borcan. Greșelile care le strică textura și cum le păstrezi crocante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gestul lui Jose Mourinho, aflat în spatele Sandrei Diaz, a împărțit lumea în două: "Dezgustător!"
Pro FM
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani și a primit un cadou neobișnuit de la cei trei copii: "Mi-am dorit doar...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jack Nicholson, departe de Hollywood la 89 de ani. Michael Douglas dezvăluie cum trăiește legendarul actor...
Adevarul
Transsemenic, drumul de poveste din Banatul Montan care leagă satele pemilor de stațiunea Semenic
Newsweek
182 lei în plus la pensie după 9 ani în grupe de muncă. „Inhalam substanțe chimice”! Ce pensie are pensionarul
Digi FM
Cum să-ți încălzești casa fără să crească factura la gaze. Trucul simplu cu apă care te scapă de frig
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
O pisică a fost expediată din greșeală într-un colet în Germania. Angajata unei brutării a auzit mieunatul și...
Film Now
Jennifer Lawrence, moment stânjenitor cu Bradley Cooper la filmări. Ce i-a spus actrița după un sărut
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...