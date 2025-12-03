Live TV

CNAIR anunță noi spații de servicii pe autostrăzile din România. Trei dintre ele sunt pe Autostrada Moldovei

Data publicării:
spatiu servicii pe a1
Foto: Facebook / Cristian Pistol

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat licitaţia pentru încă şase spaţii moderne de servicii pe autostrăzi, trei dintre ele urmând să fie deschise pe Autostrada Moldovei A7.

„Lansăm licitaţia pentru încă 6 spaţii moderne de servicii pe autostrăzile din România! Oamenii au nevoie de drumuri moderne, dar şi de servicii de calitate şi asta dorim să le oferim. În acest sens, am transmis astăzi către ANAP documentaţia pentru concesionarea unor spaţii de servicii pe 4 noi drumuri de mare viteză. Aceste noi spaţii vor fi dotate cu pompe pentru alimentarea cu carburanţi, staţii de încărcare electrică, zone de snack-food, toalete şi duşuri. Trei dintre aceste noi spaţii de servicii vor fi deschise pe A7 (Autostrada Moldovei), pe care vom circula anul viitor până la Paşcani, în zona localităţilor Baba Ana (km 28+400), Valea Râmnicului (km 91+000) şi Milcovul (km 131+000)", a notat, pe pagina sa de Facebook, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Celelalte trei spaţii de servicii vor fi amplasate pe Drumul Expres Craiova - Piteşti, pe A1 şi pe A0 Nord.

„Nu am uitat nici de celelalte trei drumuri importante, de mare viteză: DEx12 (Craiova - Piteşti), unde vom deschide noi spaţii de servicii (pe ambele sensuri), în zona localităţii Coloneşti (km 83+850); A1 (km 229), pe secţiunea Sibiu-Boiţa, pe ambele sensuri; pe A0 Nord (km 24), în zona localităţii Baloteşti (pe ambele sensuri)", a adăugat şeful CNAIR, potrivit Agerpres.

Câştigătorii contractelor vor avea la dispoziţie maximum 18 luni (după emiterea Ordinelor de Începere) pentru a deschide publicului aceste noi spaţii de servicii.

„Urmează validarea documentaţiei şi publicarea în SEAP a anunţului de participare (inclusiv data limită pentru depunerea ofertelor)", a subliniat el.

Editor : M.B.

