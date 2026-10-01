CNAIR: Au fost remediate problemele la plățile cu cardul pe platforma TollRo. Sistemul poate prelua acum mai mult trafic

Platforma TollRo a întâmpinat mai multe disfuncționalități după lansarea Sistemului de Tarifare Electronică Rutieră, la 1 octombrie. CNAIR anunță că problemele legate de plata cu cardul și de capacitatea platformei au fost remediate, iar fluxul e-mailurilor de confirmare a conturilor a fost îmbunătățit. În primele 12 ore, platforma a avut aproximativ 4 milioane de accesări, au fost înregistrați 50.000 de utilizatori și 170.000 de vehicule și au fost efectuate peste 60.000 de plăți. Stabilizarea completă a sistemului este estimată în cel mult 72 de ore.

Platforma TollRo a întâmpinat mai multe disfuncționalități după lansarea Sistemului de Tarifare Electronică Rutieră, la 1 octombrie 2026, ora 00:00. CNAIR anunță că problemele legate de plata cu cardul și de capacitatea platformei au fost remediate, iar fluxul e-mailurilor de confirmare a conturilor a fost modificat.

Potrivit CNAIR, echipele tehnice ale companiei și ale prestatorului au lucrat continuu pentru remedierea problemelor apărute după lansarea sistemului.

„Interesul pentru noul sistem a fost foarte ridicat. Platforma a fost accesată de aproximativ 4 milioane de vizitatori și utilizatori autentificați, iar în sistem s-au înregistrat aproximativ 50.000 de utilizatori și 170.000 de vehicule. În primele 12 ore au fost emise peste 45.000 de tichete de rută și au fost efectuate peste 60.000 de plăți și peste 13.000 de alimentări ale portofelului electronic. Aproximativ 90% dintre achiziții s-au făcut direct prin portalul și aplicațiile TollRo, iar restul prin distribuitori și prin punctele CNAIR”, transmite CNAIR.

Compania precizează că volumul foarte mare de accesări, concentrat în primele ore de funcționare, a generat vârfuri de sarcină atât asupra platformei, cât și asupra sistemelor externe cu care aceasta comunică.

Ce probleme au fost remediate

CNAIR anunță că problemele privind plata cu cardul au fost remediate. Unele tranzacții și anumite tipuri de carduri nu puteau fi procesate prin procesatorul de plăți EuPlătesc. Situația a fost analizată împreună cu procesatorul, iar problema a fost soluționată.

A fost mărită și capacitatea platformei. Volumul foarte mare de accesări a provocat perioade scurte și intermitente de indisponibilitate, iar CNAIR spune că sistemul poate prelua acum volume mai mari de trafic.

Au fost luate măsuri și în cazul e-mailurilor de confirmare a contului. O parte dintre mesaje au fost respinse sau filtrate de marii furnizori de e-mail, fiind considerate activitate neobișnuită. Fluxul de transmitere a fost modificat și rerutat, iar rata de livrare s-a îmbunătățit.

Ce probleme mai sunt în lucru

CNAIR precizează că sunt monitorizate în continuare disfuncționalitățile apărute în comunicarea cu sistemele externe. Emiterea produselor tarifare și verificarea vehiculelor depind și de servicii externe, precum cele ale RAR și DGPCI, iar în aceste interacțiuni au existat probleme intermitente.

Sunt analizate și erorile punctuale privind datele de hartă și restricțiile de circulație. În anumite situații, acestea au îngreunat calcularea traseelor și emiterea tichetelor de rută. Cazurile sunt verificate și soluționate împreună cu CESTRIN.

Peste 1.000 de solicitări au fost transmise serviciului de suport, iar mai mult de jumătate au fost deja soluționate. Restul sunt în lucru și sunt direcționate către echipele responsabile de fiecare tip de problemă.

CNAIR mai precizează că sunt verificate tranzacțiile inițiate în intervalul afectat, pentru ca orice sumă plătită să fie atribuită corect contului utilizatorului. „Nicio plată efectuată nu se pierde”, precizează compania.

Utilizatorii afectați de problemele tehnice nu vor fi sancționați

În conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 226/2023, CNAIR informează că Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră a funcționat cu disfuncționalități începând cu 1 octombrie 2026. Din acest motiv, utilizatorii afectați de aceste probleme tehnice nu vor fi sancționați.

Prestatorul estimează că stabilizarea completă a sistemului se va realiza în cel mult 72 de ore, calculate de la 1 octombrie 2026, ora 00:00.

Obligația de plată a TollRo rămâne însă în vigoare pe toată această perioadă. Pentru protejarea utilizatorilor de bună-credință afectați de problemele tehnice, CNAIR a stabilit mai multe măsuri.

Vehiculele care au o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil nu vor fi înregistrate în situație de neplată. TollRo aferent va fi stabilit ulterior, pe baza datelor disponibile, fără costuri suplimentare.

De asemenea, utilizatorii care au încercat să își creeze cont, să își înroleze vehiculul sau să achiziționeze TollRo și nu au reușit din cauza disfuncționalităților platformei nu vor fi sancționați.

„Imposibilitatea plății a fost determinată de o cauză tehnică independentă de voința lor, iar legea aplică aceeași protecție pe care normele o prevăd pentru vehiculele cu mijloc de plată activ”, explică CNAIR.

Măsura se aplică exclusiv situațiilor provocate de incidentul tehnic. Ea nu reprezintă o scutire de la plata TollRo și nu acoperă situațiile în care plata poate fi efectuată, dar utilizatorul decide să o amâne.

Orice modificare a perioadei de stabilizare va fi anunțată de CNAIR pe platforma etoll.ro și în aplicația mobilă TollRo.

Recomandările CNAIR pentru utilizatori

CNAIR recomandă utilizatorilor să își creeze contul pe etoll.ro sau în aplicația mobilă TollRo, să își înroleze vehiculele și să achiziționeze tichetul de rută înaintea călătoriei sau să pornească sesiunea de tarifare în aplicație.

Compania mai recomandă ca utilizatorii care au efectuat o plată, dar nu au primit confirmarea, să nu repete tranzacția. Aceștia trebuie să verifice contul pe etoll.ro sau în aplicație, precum și folderul Spam al căsuței de e-mail.

De asemenea, CNAIR le recomandă să păstreze dovada plății, precum extrasul bancar sau o captură de ecran, până la finalizarea procesului de reconciliere.

În cazul în care problema persistă, utilizatorii pot transmite o sesizare prin formularul de contact disponibil pe etoll.ro.

Companiile de transport sunt rugate să includă în sesizări numerele de înmatriculare ale vehiculelor afectate, pentru ca situațiile să poată fi soluționate cu prioritate.

„Vă rugăm să efectuați plățile TollRo numai prin canalele oficiale, portalul etoll.ro și aplicația mobilă TollRo, și să nu dați curs solicitărilor de plată primite pe alte căi. Procesul de stabilizare continuă pe baza datelor operaționale și a sesizărilor primite. CNAIR va reveni cu un nou anunț imediat ce toate funcționalitățile sunt complet stabilizate”, transmite compania.

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Editor : C.A.