Live TV

CNAIR: Au început lucrările pregătitoare pentru consolidarea terenului şi refacerea structurii rutiere de pe A10, Sebeş–Turda

Data publicării:
Love Affair
Singer Steve Ellis, drummer Maurice Bacon and keyboard player Morgan Fisher (just visible behind Ellis) perform as Love Affair, circa 1967. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunţă că au început lucrările pregătitoare pentru remedierea degradărilor de pe A10, Sebeş–Turda. Acestea vizează lucrări de consolidare a terenului şi de remediere definitivă a deteriorărilor apărute în urma unor alunecări de teren din zona km 66+300 – km 66+500, avându-se în vedere refacerea structurii rutiere în zonele afectate.

„Au început lucrările pregătitoare pentru remedierea degradărilor de pe A10, Sebeş–Turda! În baza expertizelor tehnice efectuate, au fost stabilite lucrări de consolidare a terenului şi de remediere definitivă a degradărilor generate de fenomenele de instabilitate a terenului din zona km 66+300 – km 66+500”, arată, marţi, CNAIR, într-o postare pe Facebook.

În baza expertizelor tehnice efectuate, au fost stabilite lucrări de consolidare a terenului şi de remediere a degradărilor apărute în urma fenomenelor de instabilitate a terenului din zona km 66+300 – km 66+500, potrivit News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Principalele lucrări vizează consolidarea terenului de fundare şi a rambleului, prin executarea unui sistem de piloţi din beton armat şi micropiloţi injectaţi, precum şi refacerea terasamentelor afectate şi reconstruirea corpului autostrăzii cu material granular armat cu geogrilă. De asemenea, se are în vedere refacerea structurii rutiere în zonele afectate, dar şi refacerea şi completarea sistemelor de drenaj şi evacuare a apelor sau înlocuirea parapetului rutier afectat şi refacerea semnalizării rutiere.

„Aceste intervenţii au ca obiectiv stabilizarea terenului, consolidarea corpului autostrăzii şi eliminarea cauzelor care au generat degradările, pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă a circulaţiei pe termen lung. Durata lucrărilor va fi influenţată de mobilizarea antreprenorului şi de condiţiile meteorologice existente pe perioada desfăşurării acestora”, precizează oficialii CNAIR.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
blana docuz
2
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
Călin Georgescu, înotând într-un lac în timpul ierni
3
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
4
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Centru de date Yandex lovit de dronele ucrainene.
5
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia...
A pierdut totul ”și încă ceva” din cauza alcoolului. Cum arată marea campioană la 38 de ani: ”Mă otrăvea”
Digi Sport
A pierdut totul ”și încă ceva” din cauza alcoolului. Cum arată marea campioană la 38 de ani: ”Mă otrăvea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
poza de sus cu A0
Încă două loturi din autostrada de centură a Bucureștiului urmează să se deschidă. Șoferii vor putea ajunge direct de pe A3 pe A2
800484473_1074301132159849_4750143618637553002_n
O lună de la lansarea TollRo: transportatorii reclamă persistența problemelor tehnice. Sfaturile CNAIR
autostrada de centura a0 lot 3
CNAIR anunță ce lucrări se mai fac la A0 Nord. Controverse privind momentul deschiderii tronsonului de autostradă
inspectorii analizeaza starea soselei
Traficul rutier pe Transalpina - DN 67C a fost închis de sâmbătă, 31 octombrie, între Rânca și Obârșia Lotrului
proiectile 150 pe a8 isu iasi
Proiectile explozive de calibru 150 mm, descoperite şi ridicate de pirotehniştii ISU Iaşi de pe traseul Autostrăzii A8
Recomandările redacţiei
Meetings of the parliamentary groups
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc...
oameni vot sua profimedia-1148047439
Alegeri SUA 2026. S-au deschis secțiile de vot, în scrutinul care va...
ID336822_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Premierul Luca Niculescu a discutat cu secretarul general OCDE despre...
alexandru toader si tudorel toader foto fb
Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de viol, a fost eliberat din...
Ultimele știri
Motocicliștii vor putea circula pe benzile de autobuz și pe lângă mașinile oprite în trafic. Ce prevede noua lege
Zelenski: Peste 50 de persoane s-ar putea afla sub dărâmături, după atacul de la Komîşuvaha. Bilanțul a crescut la 33 de morţi
Răsturnare de situație pentru Wiz Khalifa. Rapperul ar putea scăpa de închisoare după o decizie a Curții de Apel București
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimatumul dat de Catherine Zeta-Jones lui Michael Douglas, pe când el avea 5 iubite: "Uneori, lucrurile...
Cancan
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a...
Fanatik.ro
O nouă ofertă pentru Dan Petrescu! Decizia antrenorului. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Donald Trump, Vladimir Putin și Meta, pe lista RSF a „prădătorilor libertății presei” din 2026
Fanatik.ro
Danny Armstrong, legătură specială cu fiica sa, care a fost prima dată pe stadion: „Acesta e visul meu în...
Adevărul
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în...
Digieconomic
Cine moștenește datoriile unei persoane decedate și în ce condiții pot fi obligați moștenitorii să le...
Digi FM
Cornel Dinu, în pragul disperării la 78 de ani. Ce pensie are, de fapt, legenda lui Dinamo și câți bani îi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a dat lovitura: 37.000.000 €! ”Din două telefoane și o semnătură”
Pro FM
CRBL a șters toate fotografiile cu iubita mai tânără cu 23 de ani. Ce se întâmplă, de fapt, între artist și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, moment emoționant alături de fiul său diagnosticat cu o boală neurologică rară: "Sunt mândru...
Adevarul
Ce pensionari vor primi taloane de pensie cu cod QR și ce pot face cu ele
Newsweek
Cum a motivat CCR că plafonarea pensiilor militare respectă Constituția? De ce pensia nu crește cu soldele?
Digi FM
Alegeri SUA. Ce sunt "midterms" și de ce sunt atât de importante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Trei pui de veveriță, prinși într-un nod imposibil! Veterinarii au intervenit de urgență pentru a le salva...
Film Now
Nicolas Cage, evacuat din vila de 10,5 milioane de dolari. A ajuns să locuiască în hoteluri
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...