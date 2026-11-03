CNAIR: Au început lucrările pregătitoare pentru consolidarea terenului şi refacerea structurii rutiere de pe A10, Sebeş–Turda

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunţă că au început lucrările pregătitoare pentru remedierea degradărilor de pe A10, Sebeş–Turda. Acestea vizează lucrări de consolidare a terenului şi de remediere definitivă a deteriorărilor apărute în urma unor alunecări de teren din zona km 66+300 – km 66+500, avându-se în vedere refacerea structurii rutiere în zonele afectate.

„Au început lucrările pregătitoare pentru remedierea degradărilor de pe A10, Sebeş–Turda! În baza expertizelor tehnice efectuate, au fost stabilite lucrări de consolidare a terenului şi de remediere definitivă a degradărilor generate de fenomenele de instabilitate a terenului din zona km 66+300 – km 66+500”, arată, marţi, CNAIR, într-o postare pe Facebook.

În baza expertizelor tehnice efectuate, au fost stabilite lucrări de consolidare a terenului şi de remediere a degradărilor apărute în urma fenomenelor de instabilitate a terenului din zona km 66+300 – km 66+500, potrivit News.ro.

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Principalele lucrări vizează consolidarea terenului de fundare şi a rambleului, prin executarea unui sistem de piloţi din beton armat şi micropiloţi injectaţi, precum şi refacerea terasamentelor afectate şi reconstruirea corpului autostrăzii cu material granular armat cu geogrilă. De asemenea, se are în vedere refacerea structurii rutiere în zonele afectate, dar şi refacerea şi completarea sistemelor de drenaj şi evacuare a apelor sau înlocuirea parapetului rutier afectat şi refacerea semnalizării rutiere.

„Aceste intervenţii au ca obiectiv stabilizarea terenului, consolidarea corpului autostrăzii şi eliminarea cauzelor care au generat degradările, pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă a circulaţiei pe termen lung. Durata lucrărilor va fi influenţată de mobilizarea antreprenorului şi de condiţiile meteorologice existente pe perioada desfăşurării acestora”, precizează oficialii CNAIR.

Editor : M.B.