Avertisment pentru șoferi: CNAIR a identificat două site-uri neautorizate care vând roviniete mai scumpe

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) atenţionează utilizatorii de roviniete să le cumpere doar de pe portaluri autorizate, pentru că altfel există riscul să plătească costuri suplimentare.

CNAIR a anunţat, miercuri, că a identificat în mediul online portalurile web www.rovinietadigitala.ro şi www.tollvignettes.com, ce aparţin Roadwise Group B.V. (Ţările de Jos) şi care nu sunt autorizate de CNAIR pentru încasarea tarifului de utilizare (rovinieta).



„La achiziţia unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită, pe lângă preţul rovinietei reglementat de legislaţia în vigoare (OG nr. 15/2002), un cost suplimentar de cca. 30% pentru o anume 'Taxă de înregistrare'”, avertizează CNAIR.



O rovinietă achiziţionată, în luna mai, prin portalurile web autorizate de către CNAIR, cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism, este 254,02 lei, reprezentând tariful reglementat de legislaţia în vigoare. Achiziţia aceleiaşi roviniete de pe aceste portaluri neautorizate presupune un cost de 330 lei.

„CNAIR nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea şi achiziţia de către utilizatori a rovinietelor de pe portaluri neautorizate de CNAIR. Rugăm utilizatorii să achiziţioneze rovinieta doar de pe portalul oficial al CNAIR, disponibil la adresa www.erovinieta.ro sau de la distribuitorii autorizaţi, ale căror puncte de distribuţie/portaluri web autorizate se regăsesc pe site-ul oficial al CNAIR la adresa https://www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie,cu atât mai mult cu cât emiterea rovinietei prin intermediul acestora nu este condiţionată de plata unor taxe/tarife suplimentare faţă de cele reglementate de legislaţia în vigoare în România”, arată oficialii CNAIR.

În ultima vreme, CNAIR a semnalat existenţa mai multor astfel de site-uri neautorizate, care presupun costuri suplimentare pentru utilizatorii de roviniete.

