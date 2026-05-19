Live TV

Avertisment pentru șoferi: CNAIR a identificat două site-uri neautorizate care vând roviniete mai scumpe

Data actualizării: Data publicării:
mașini pe dn1
Foto: Alex Nicodim/Inquam Photos

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) atenţionează utilizatorii de roviniete să le cumpere doar de pe portaluri autorizate, pentru că altfel există riscul să plătească costuri suplimentare.

CNAIR a anunţat, miercuri, că a identificat în mediul online portalurile web www.rovinietadigitala.ro şi www.tollvignettes.com, ce aparţin Roadwise Group B.V. (Ţările de Jos) şi care nu sunt autorizate de CNAIR pentru încasarea tarifului de utilizare (rovinieta).
 
„La achiziţia unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită, pe lângă preţul rovinietei reglementat de legislaţia în vigoare (OG nr. 15/2002), un cost suplimentar de cca. 30% pentru o anume 'Taxă de înregistrare'”, avertizează CNAIR.
 
O rovinietă achiziţionată, în luna mai, prin portalurile web autorizate de către CNAIR, cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism, este 254,02 lei, reprezentând tariful reglementat de legislaţia în vigoare. Achiziţia aceleiaşi roviniete de pe aceste portaluri neautorizate presupune un cost de 330 lei. 

„CNAIR nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea şi achiziţia de către utilizatori a rovinietelor de pe portaluri neautorizate de CNAIR. Rugăm utilizatorii să achiziţioneze rovinieta doar de pe portalul oficial al CNAIR, disponibil la adresa www.erovinieta.ro sau de la distribuitorii autorizaţi, ale căror puncte de distribuţie/portaluri web autorizate se regăsesc pe site-ul oficial al CNAIR la adresa https://www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie,cu atât mai mult cu cât emiterea rovinietei prin intermediul acestora nu este condiţionată de plata unor taxe/tarife suplimentare faţă de cele reglementate de legislaţia în vigoare în România”, arată oficialii CNAIR.

În ultima vreme, CNAIR a semnalat existenţa mai multor astfel de site-uri neautorizate, care presupun costuri suplimentare pentru utilizatorii de roviniete.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
2
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră...
vlad turcanu fb
3
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
4
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
sondaj
5
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce...
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
Digi Sport
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
autostrada soarelui
Șoferii ar putea plăti rovinieta diferit de la 1 iulie. Ce prevede un proiect al Ministerului Transporturilor
34
Autostrada Sibiu - Pitești: a doua galerie a tunelului Robești a fost străpunsă. Care este stadiul lucrărilor
tunelul Robești de pe Autostrada Sibiu–Pitești
Prima galerie a tunelului Robești de pe Autostrada Sibiu–Pitești a fost străpunsă. Care este progresul lucrărilor
mașini pe autostradă
CNAIR avertizează asupra unui site neautorizat care vinde roviniete cu 12% mai scump. Ce trebuie să știe șoferii
radu miruta foto gov ro
Avertisment de la Ministerul Transporturilor: „România poate pierde fonduri europene. Avem nevoie de infrastructură ca de aer”
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
Aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură PSD-AUR...
Eurovision 2026 Final, Wien, Austria - 16 May 2026
Pe cine ajută scandalul de la Eurovision. Expert din Moldova: „Este...
Mugur Isărescu susține o conferință de presă.
Mugur Isărescu respinge acuzațiile privind un curs euro „ținut...
sigle psd si pnl
PNL cere PSD să nu se mai „ascundă” în spatele ideii de tehnocrat și...
Ultimele știri
„S-ar putea să nu mai fim în toamnă chiar campioni la inflaţie”. Mugur Isărescu: „Ne trebuie însă guvern în mod clar”
„Sunt foarte mulți”. Spitalele militare din Rusia nu mai au locuri disponibile pentru soldații împușcați de ucraineni
Claudiu Manda, secretar general al PSD, mesaj pentru Ilie Bolojan: „Politica nu înseamnă planuri de viitor pe persoană fizică”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pamela Anderson, adevărul despre viața amoroasă. Cum de a pus Tom Cruise ochii pe ea: "A existat cu siguranță...
Cancan
Cum am ajuns să fac plajă alături de caprele din Grecia. Cât m-a costat sejurul de 9 zile în Samothraki
Fanatik.ro
Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB! Declarație surpriză a fostului internațional: “Este cea mai bună...
editiadedimineata.ro
Jurnalist londonez, înjunghiat de trei români plătiți de Iran
Fanatik.ro
Pleacă Ştefan Baiaram de la Universitatea Craiova?! Managerul sportiv dă cărţile pe faţă: „Simte că e...
Adevărul
TVA de 11% la locuințele noi. Proiectul care schimbă regulile în imobiliare și criteriul eliminatoriu pentru...
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
„Pe Nicușor Dan l-au încălecat serviciile!”. Adevărul despre pactul cu PSD și anularea alegerilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție „transparentă” alături de Kanye West. De data aceasta, cei doi soți au mers...
Film Now
Marion Cotillard, superbă alături de fiul său, la Cannes. I-a însoțit și Guillaume Canet, fostul ei partener...
Adevarul
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat complet mâinile...
Newsweek
Casa de Pensii precizări pentru pensionarii cu grupe de muncă. Cine primește o creștere cu 50% a punctajelor?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A împlinit 108 ani, face sport de trei ori pe săptămână și încă șofează. Ce spune despre viața amoroasă...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Dustin Diamond, plătit cu o sumă mizeră pentru reluările "Salvați de clopoțel". Cecul primit de Screech...
UTV
Sebastian Stan și Cristian Mungiu au fost ovaționați timp de 10 minute la Cannes. Filmul „Fjord” a avut...