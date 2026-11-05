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Foto CNAIR: Lucrările pe ultimul lot aflat în construcţie din A0 au ajuns la 85%. Circulaţia ar putea fi deschisă parţial anul acesta

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Foto: Cristian Pistol/ Facebook
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Lucrările pe ultimul lot (Joiţa – Corbeanca) aflat în construcţie din centura Capitalei - A0 au ajuns la 85%, fiind preconizat ca în acest an să fie deschisă circulaţia pe aproximativ 10 km din cei 17,5 km de autostradă aflaţi în lucru, anunţă Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). De asemenea, în decembrie, ar urma să fie finalizat şi un sector din Varianta Ocolitoare (VO) Buftea, unde progresul fizic este acum de peste 65%. 

„Lucrările pe ultimul lot aflat în construcţie din A0 au ajuns la 85%! Am verificat astăzi şantierul, unde asocierea româno-italiană de constructori (Retter - Pizzarotti) lucrează la pasajele peste autostradă şi la terasamente pe unele sectoare, iar pe altele aşterne asfalt şi montează parapete. Dacă se menţine ritmul şi dacă vremea nu va crea probleme majore, anul acesta se vor deschide aproximativ 10 km din cei 17,5 km ai lotului 1 (Joiţa - Corbeanca) şi vor fi asigurate conexiunile cu DN1A şi DN7”, arată, miercuri, Cristian Pistol într-o postare pe Facebook. 

Acesta spune că ultimii 7 km ai acestui lot urmează să fie deschişi anul viitor, până în luna aprilie, ceea ce va asigura şi conexiunea semi-inelului nordic al A0 cu A1. 

Oficialul CNAIR a mai precizat că tot joi a verificat şi lucrările pe şantierul VO Buftea, unde progresul fizic a depăşit 65%. 

„Constructorul austriac (Porr) lucrează acum la terasamente, consolidări, pasaje şi reţele de utilităţi. Un sector din această Variantă Ocolitoare ar urma să fie finalizat în luna decembrie, pentru a putea asigura descărcarea A0 în DN1A. Lucrările din zona Bucureşti - Ilfov evoluează constant, iar rezultatele vor aduce şi mai multe oportunităţi economice”, susţine Cristian Pistol. 

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Circulaţia pe 13 km din Autostrada de Centură a Bucureştiului (A0), între Afumaţi şi Glina, s-a deschis miercuri.

Editor : A.C.

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