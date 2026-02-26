CNAIR: Rovinieta și peajul ar putea fi emise cu dificultate sâmbătă, 28 februarie. Ce trebuie să știe șoferii

Emiterea rovinietei și a peajului ar putea fi îngreunată sâmbătă, 28 februarie 2026, în anumite intervale orare, din cauza unor operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice, a anunțat joi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit instituției, în data de 28.02.2026, în intervalele 10:30 - 11:30 și 14:00 - 16:00, serviciile folosite pentru interogarea bazelor de date administrate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vor fi indisponibile temporar.

Ce înseamnă acest lucru pentru șoferi

Din cauza acestor intervenții tehnice, emiterea rovinietei și a peajului prin intermediul Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei (SIEGMCR) poate fi îngreunată. În anumite momente, serviciile conexe pot deveni temporar indisponibile.

Cu alte cuvinte, șoferii care încearcă să cumpere rovinietă sau să achite peajul în intervalele menționate pot întâmpina întârzieri sau erori în procesare.

CNAIR le reamintește utilizatorilor rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că:

Dacă circulă fără rovinietă valabilă, aceasta poate fi achiziționată până la ora 24:00 a zilei respective.

Peajul poate fi achitat cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare celei în care a fost efectuată trecerea.

Autoritățile recomandă șoferilor să își cumpere rovinieta din timp, pentru a evita eventualele probleme cauzate de întreruperile temporare ale sistemului.

Editor : A.D.