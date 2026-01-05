CNAIR scoate la concesiune spații de servicii de pe autostrăzi. Statul ar putea încasa până la 21 de miliarde de lei

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o procedură de licitație pentru concesionarea unor spații de servicii amplasate pe autostrăzi și drumuri de mare viteză din România. Potrivit datelor din documentația de atribuire, valoarea totală estimată a concesiunilor poate ajunge la până la 21 de miliarde de lei, într-un interval de cel mult 30 de ani.

Licitația este împărțită în șase loturi, iar durata concesiunilor diferă în funcție de amplasament.

Unele spații sunt concesionate pentru 16 ani, altele pentru 20 de ani, iar cele mai lungi contracte pot ajunge la 30 de ani.

Unde sunt amplasate spațiile de servicii

Spațiile scoase la concesiune sunt situate pe unele dintre cele mai importante rute rutiere din România: Autostrada A1, DEx12 Craiova-Pitești, Autostrada A7 și Autostrada A0.

Concret, loturile vizează spații de servicii amplasate pe Autostrada A1, în zona Sibiu-Boița, pe drumul expres Craiova-Pitești, pe mai multe tronsoane ale Autostrăzii A7, între Ploiești, Buzău și Focșani, dar și pe Autostrada A0 Nord, în zona localității Balotești.

Conform caietului de sarcini, spațiile de servicii vor fi amenajate ca zone complexe, nu doar ca simple stații de alimentare.

Acestea vor include parcări pentru autoturisme și autocamioane, stații de carburanți dotate și cu puncte de încărcare pentru vehicule electrice, zone de alimentație publică, spații comerciale, precum și grupuri sanitare moderne, cu dușuri, amplasate separat de benzinării.

Procedura de concesionare presupune ca operatorii privați să se ocupe de utilizarea, dotarea, operarea și întreținerea acestor spații pe toată durata contractului.

Ce obligații au concesionarii

Concesionarul desemnat va avea obligația de a proiecta, finanța, executa și întreține toate lucrările necesare pentru ca spațiile de servicii să devină complet funcționale.

De asemenea, acesta va fi responsabil de exploatarea lor pe întreaga perioadă de concesiune, în condițiile stabilite prin contractul-cadru.

