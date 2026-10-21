CNAIR testează sistemele de monitorizare ale tunelului Momaia de pe Autostrada Sibiu – Pitești. Când ar putea fi deschisă circulația

Centrul de Monitorizare, aflat în incinta Centrului de Întreţinere şi Coordonare (CIC) de la Curtea de Argeş, efectuează teste ale echipamentelor şi ale software-ului SCADA care va supraveghea, în special, circulaţia în tunelul Momaia (1.350 metri), în condiţiile în care deschiderea circulaţiei pe secţiunea 4 a Autostrăzii Sibiu - Piteşti (A1) este programată pentru acest an, în avans faţă de termenul contractual de finalizare, a informat, miercuri, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

„În tunel sunt amplasate peste 2.500 de puncte de monitorizare - senzori şi camere inteligente, fixe şi mobile - care pot identifica incidentele sau obiectele de pe carosabil şi pot comanda închiderea uneia dintre benzi sau a galeriei în totalitate. Centrul este dotat cu 14 monitoare şi 36 de calculatoare şi va fi operat de 11 specialişti, în ture, 24 de ore din 24. După testele echipamentelor din această perioadă, la sfârşitul lunii noiembrie vor avea loc, împreună cu reprezentanţii ISU şi ai CNAIR, testele finale ale sistemelor de monitorizare, prevenire şi intervenţie: simulări de incendiu (fum şi foc), de stingere şi de control al traficului. Fără aceste teste, obligatorii conform cerinţelor europene privind siguranţa în tuneluri, circulaţia nu se poate deschide pe această secţiune", a notat Pistol pe pagina sa de Facebook.

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Potrivit sursei citate, pentru siguranţa circulaţiei, viteza în tunel va fi limitată la maximum 80 km/h.

Lucrările de drum pe toţi cei 9,86 km ai secţiunii sunt finalizate, iar pe toate cele 12 poduri, pasaje şi viaducte, în lungime totală de 2.620 de metri, a fost aşternut asfaltul, s-au trasat marcajele şi a fost montat parapetul.

„Deschiderea circulaţiei pe Secţiunea 4 (Tigveni - Curtea de Argeş) este programată pentru acest an, în avans faţă de termenul contractual de finalizare (februarie 2027)", a precizat şeful companiei de drumuri.

Prin darea în trafic a acestei secţiuni se va putea circula pe aproximativ 54 km din totalul de 122 km ai Autostrăzii Sibiu - Piteşti (A1). Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei (fără TVA), iar finanţarea este asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Editor : A.P.