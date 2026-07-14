CNAIR va monta peste 2.200 de stâlpi de iluminat autonomi la trecerile de pietoni şi va realiza marcaje speciale, prin PNRR

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) implementează, cu bani din PNRR, un proiect pentru creşterea siguranţei rutiere pe drumurile naţionale. Se vor monta peste 2.200 de stâlpi de iluminat autonomi, echipaţi cu lămpi LED direcţionale şi panouri fotovoltaice, la trecerile de pietoni şi se vor realiza marcaje specifice.

CNAIR şi DRDP Craiova anunţă, marţi, un proiect pentru creşterea siguranţei rutiere pe drumurile naţionale.

Prin proiectul „Creşterea siguranţei rutiere prin iluminarea sectoarelor periculoase, precum şi optimizarea consumurilor la sistemele de iluminat existente prin echiparea cu sistem de telegestiune”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), sunt implementate măsuri moderne pentru creşterea vizibilităţii trecerilor pentru pietoni de pe drumurile naţionale, precizează sursele citate.

La nivel naţional, proiectul prevede montarea a 2.211 stâlpi de iluminat autonomi, echipaţi cu lămpi LED direcţionale şi panouri fotovoltaice, precum şi realizarea a 8.118 mp de marcaje rutiere de tip „dinţi de dragon” şi 7.500 mp de marcaje prefabricate pentru trecerile de pietoni.

Pe raza de administrare a DRDP Craiova, au fost echipate 351 de treceri pentru pietoni, fiecare fiind prevăzută cu stâlpi de iluminat autonomi, alimentaţi cu energie solară.

Specialiştii explică faptul că sistemul utilizează lămpi LED direcţionale, care concentrează fluxul luminos exclusiv asupra trecerii pentru pietoni şi a zonelor de acces, fără a produce disconfort sau orbire pentru conducătorii auto.

„Alimentarea este realizată prin panouri fotovoltaice şi acumulatori, fără racord la reţeaua de energie electrică, iar sistemul este pregătit pentru conectarea ulterioară la reţeaua publică, dacă va fi necesar. Monitorizarea funcţionării şi optimizarea consumului sunt realizate prin intermediul unui sistem de telegestiune”, au explicat specialiştii CNAIR.

În completarea iluminatului, în zona trecerilor pentru pietoni au fost aplicate marcaje de tip „dinţi de dragon”, care creează un efect vizual de îngustare a carosabilului şi determină conducătorii auto să reducă viteza la apropierea de trecere.

Totodată, trecerile sunt executate cu marcaje prefabricate din material termoplastic cu microbile reflectorizante, care oferă o vizibilitate superioară atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, inclusiv în condiţii de carosabil umed.

Prin aceste investiţii, CNAIR urmăreşte reducerea riscului de accidente în localităţile traversate de drumurile naţionale şi creşterea nivelului de siguranţă pentru toţi participanţii la trafic.

Editor : A.C.