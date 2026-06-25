CNIR a emis decizia de expropriere pentru nodul Spinuş pe Autostrada Transilvania. La cât se ridică valoarea despăgubirilor

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a emis miercuri, Decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Nod rutier A3 (km 39+940) – DN 1P (Spinuş), judeţul Bihor”, nod rutier care va fi construit pe traseul subsecţiunii 3C2 Chiribiş-Biharia de pe Autostrada Transilvania.

Suprafaţa expropriată pentru cele 106 imobile este de aproximativ 123.000 mp, iar valoarea totală a despăgubirilor de 277.000 lei, anunţă instituţia.

Imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii „Nod rutier A3 (km 39+940) – DN 1P (Spinuş), judeţul Bihor”, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, au trecut, în urma Deciziei de expropriere nr. 70/24.06.2026, din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a statului român.



Decizia de expropriere a fost transmisă Primăriilor Spinuş şi Sâniob, judeţul Bihor şi va fi afişată pe pagina de internet a expropriatorului.

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Constructorul nodului rutier Spinuş este Asocierea Precon Transilvania-Citadina 98, contractul având termen de proiectare de 5 luni, cu Ordin începere 5.05.2026 şi termen de şase luni pentru execuţie. Nodul rutier de la Spinuş asigură conexiunea Autostrăzii Transilvania cu reţeaua rutieră existentă (DN1P) şi facilitează intrarea/descărcarea pe/de pe A3, permiţând comunităţilor locale un acces mai rapid la autostradă. Nodul rutier include 6 bretele şi asigură relaţiile/fluxurile de trafic pentru toate direcţiile, cu o viteză de proiectare de 60 km/h.

Editor : A.P.