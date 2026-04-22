Compania aeriană Ryanair anunță că va închide ghișeele de check-in cu 20 de minute mai devreme. Care este motivul

Compania aeriană Ryanair a anunțat că va închide ghișeele de check-in din aeroporturi cu 20 de minute mai devreme pentru a evita ca pasagerii să piardă zborurilor, pe fondul îngrijorărilor legate de cozile de la controlul la frontieră din Europa, scrie The Guardian.

Compania aeriană low-cost, care transportă 200 de milioane de pasageri anual, va solicita tuturor pasagerilor care predau bagajele sau își fac check-in la aeroport să facă asta cu o oră înainte de decolare, față de termenul actual de 40 de minute.

Potrivit reprezentanților companiei, această schimbare, care va intra în vigoare din noiembrie, va oferi mai mult timp pasagerilor pentru a trece de controlul de securitate și al pașapoartelor, reducând astfel numărul celor care pierd zborurile din cozilor din aeroporturi.

Deși măsura nu a fost determinată de introducerea sistemului european de intrare-ieșire (EES), care impune majorității cetățenilor din afara UE să furnizeze date biometrice la frontieră, compania a precizat că sistemul a contribuit la creșterea cozilor la controlul pașapoartelor.

Pe unele aeroporturi s-au raportat timpi de așteptare de câteva ore, în contextul introducerii treptate a EES. Grecia a anunțat că nu va aplica noile controale pentru cetățenii britanici în această vară, de teama blocajelor la frontieră pe timpul verii. Peste 100 de pasageri au pierdut luna aceasta un zbor easyJet din Milano din cauza cozilor la controlul pașapoartelor, după ce sistemul a devenit operațional.

Ryanair a anunțat că majoritatea pasagerilor nu vor fi afectați de schimbarea programului de check-in, având în vedere că 80% completează formalitățile online și merg direct la poarta de plecare. Doar 20% dintre pasageri predau bagajele la aeroport, majoritatea optând pentru bagaje de mână.

Compania a mai precizat că până în octombrie va instala ghișee self-service pentru predarea bagajelor în peste 95% din aeroporturile cu care colaborează.

