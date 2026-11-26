Poliţiştii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal pentru furt, după ce mai multe elemente de prindere a hobanelor şi componente auxiliare ale acestora au fost sustrase de pe şantierul podului peste Siret, aferent Drumului Expres Galaţi-Brăila, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi.

Potrivit primelor verificări efectuate de poliţişti, furturile ar fi fost comise în perioada cuprinsă între sfârşitul anului 2025 şi luna iulie 2026, când constructorul a sesizat Poliţia.

„În luna iulie 2026, Secţia 3 Poliţie Galaţi a fost sesizată cu privire la sustragerea mai multor elemente de prindere a hobanelor, precum şi a unor componente auxiliare ale acestora, de pe şantierul unde se desfăşoară lucrările de construire a Podului Expres Galaţi-Brăila. Din primele verificări a reieşit că faptele ar fi fost comise în intervalul cuprins între sfârşitul anului 2025 şi data sesizării poliţiei. În urma sesizării, la nivelul unităţii de poliţie a fost deschis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de furt, cercetările fiind continuate în vederea identificării persoanelor implicate, stabilirii situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Galaţi.

Editor : A.P.