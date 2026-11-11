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Concedieri la STB: Au fost emise 796 de preavize. Cine își pierde locul de muncă și ce salarii compensatorii se oferă

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Foto: Facebook/Societatea de Transport Bucureşti
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Societatea de Transport Bucureşti (STB) a emis miercuri 796 de preavize de concediere şi va desfiinţa alte 919 posturi vacante, în cadrul unui proces de reorganizare, în condiţiile în care compania înregistrează datorii de peste 3 miliarde de lei, a anunţat Remus Borza, reprezentantul consorţiului de administratori judiciari.

„Azi, 11 noiembrie 2026, am comunicat un număr de 796 de preavize de concediere, corelativ cu desfiinţarea unui număr echivalent de posturi din organigrama STB. Prin noua organigramă, se desfiinţează şi un număr de 919 posturi vacante, astfel încât numărul de posturi ce vor rămâne după încheierea acestui proces de reorganizare să fie 8.428", a declarat Remus Borza, reprezentantul consorţiului de administratori judiciari format din Euro Insol, Ceres Insolv şi Turmac Insolvency, într-un comunicat.

Acesta a atras atenţia asupra situaţiei financiare dificile a companiei şi a riscului de faliment în absenţa unor măsuri de reducere a cheltuielilor.

„Societatea de Transport Bucureşti S.A. traversează o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar, caracterizată de un volum foarte mare al datoriilor de peste 3 miliarde lei, o pierdere la 10 luni de 765 milioane lei şi o trezorerie netă negativă de 67 milioane lei. Fără o optimizare a costurilor cu forţa de muncă, care în prezent presupune un efort financiar de 1,2 miliarde lei anual, reprezentând 70% din total venituri, STB riscă falimentul", a avertizat Borza.

Potrivit acestuia, concedierile colective vizează desfiinţarea unor posturi considerate redundante, precum şi reducerea numărului de angajaţi din anumite categorii profesionale.

„Concedierea colectivă urmăreşte desfiinţarea unor posturi ce corespund unor meserii redundante. Astfel, se desfiinţează 24 de posturi de curier, 12 posturi de fochist din 88, 17 posturi de statistician, 4 posturi de legător manual, 44 de posturi de operator introducere validare date (studii medii) din 145, 13 posturi referent (studii medii). Concedierea vizează şi reducerea unor posturi aferente unor meserii excesiv reprezentate în organigramă faţă de nevoile reale ale Societăţii. Astfel, se desfiinţează 58 posturi de casier din 374, 28 posturi de economist şi contabil din 293, 37 posturi de sudor din 138, 69 posturi de lăcătuş mecanic din 442, 10 posturi de electrician întreţinere din 166, 16 posturi de mecanic auto din 290, 23 de posturi de repartizor, 7 posturi de consilier juridic din 40, 30 posturi referent de specialitate din 109", a explicat acesta.

Reorganizarea include şi concedierea unor conducători de autobuze şi troleibuze, precum şi a unor vatmani.

„Totodată, reorganizarea vizează şi concedierea unor conducători auto sau vatmani, care au avut abateri disciplinare, sunt cercetaţi penal pentru furt de combustibil, au certificat de inaptitudine, au fost depistaţi sub influenţa alcoolului, au abuzat de concedii medicale fără a avea un diagnostic medical real, timp în care prestau activităţi pentru terţi (agenţii de turism, companii de transport persoane). Astfel, s-au emis: 120 preavize de concediere pentru conducători autobuze şi troleibuze din 3.508 şi 50 preavize de concediere pentru vatmani din 850 de posturi", a precizat Borza.

El a susţinut că disponibilizarea celor 170 de conducători auto şi vatmani nu va afecta programul de transport.

„STB pune în circulaţie în fiecare zi în jur de 1.250 de autobuze, troleibuze şi tramvaie, ce sunt deservite de un număr de 4.358 de conducători auto şi vatmani! Rezultă că disponibilizarea unui număr de 170 de conducători auto şi vatmani nu afectează programul de transport. Prin măsurile de digitalizare şi eficientizare a activităţii pe care le implementăm în acest moment, vom creşte frecvenţa vehiculelor în trafic, cu precădere în orele de vârf, vom reduce timpii de aşteptare în staţii şi vom creşte gradul de confort şi siguranţă a călătorilor", a afirmat reprezentantul consorţiului de administratori judiciari.

În ceea ce priveşte angajaţii disponibilizaţi, aceştia vor beneficia de salarii compensatorii în funcţie de vechime.

„Salariaţii concediaţi vor primii salarii compensatorii între 20.000 şi 40.000 lei, în funcţie de vechime. Sindicatul reprezentativ din STB a fost permanent consultat pe parcursul acestui proces de restructurare. Mulţumesc tuturor salariaţilor, care cu onestitate prestează un serviciu public esenţial pentru bucureşteni!", a mai declarat Borza.

Acesta a transmis că procesul de reorganizare a companiei va continua.

„Reiterez încă o dată avertismentul pe care l-am lansat public încă din 9 septembrie 2026: toleranţă zero pentru lene, hoţie şi prostie. Curăţenia în STB va continua!", a adăugat Remus Borza.

Tribunalul Bucureşti a admis, la începutul lunii septembrie, cererea de intrare în insolvenţă a Societăţii de Transport Bucureşti (STB), fiind desemnat ca administrator judiciar provizoriu un consorţiu format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL şi Ceres Insolv SPRL, cu o remuneraţie de 10.000 lei din averea STB.

La mijlocul lunii iulie, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, declara că STB are datorii de peste 1,6 miliarde de lei şi considera că societatea de transport se află "într-o stare de insolvenţă nedeclarată".

Editor : A.P.

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