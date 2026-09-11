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Video Construcția metroului M6 care leagă București de Aeroportul Otopeni avansează. Cum arată lucrările la prima secțiune din cei 14,2 km

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Foto: captură video Magistrala 6/ YouTube
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Metroul care va lega Capitala de Aeroportul Otopeni prinde contur. Utilajul de forare „Sfânta Ana” a străpuns peretele viitoarei stații Piața Montreal, ceea ce înseamnă că un nou segment de tunel este gata. Este al treilea tronson finalizat până acum.

Odată cu realizarea acestui punct important din cadrul proiectului, cele două utilaje de foraj au ajuns în aceeași etapă a traseului. Acum, utilajul de foraj „Sfânta Ana” și, în trecut, cel numit „Sfânta Maria”, care a executat tunelul paralel și a străpuns pereții stației pe data de 15 mai. 

De aici, cele două utilaje trebuie să traverseze mai departe stațiile „Expoziției” și „Pajura”, până să ajungă la „1 Mai”, punctul în care se va conecta rețeaua existentă cu Magistrala 6 și locul în care se termină secțiunea de sud. 

Potrivit datelor Metrorex, în luna august, în zona de sud, „Tokyo” - „1 Mai”, s-a ajuns la un procent de 75% pentru execuția lucrărilor la structura de rezistență. 

Magistrala 6 va avea 14,2 km și 12 stații care vor lega Capitala de Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni. 

Contractul investiției are o valoare de aproape 10 miliarde de lei. 

Estimările privind finalizarea magistralei indică anul 2029. 

Sunt prevăzute, de asemenea, 12 trenuri noi pentru exploatarea Magistralei 6. 

După lucrările la structura de rezistență, urmează finisajele și instalațiile care trebuie executate. 

Editor : A.C.

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