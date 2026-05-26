Contestațiile depuse la licitația pentru pentru construirea tronsonului Suceava - Siret al Autostrăzii Moldovei, proiect SAFE, respinse

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scrioşteanu anunţă, marţi, că cele opt contestaţii depuse la licitaţia pentru construirea tronsonului Suceava - Siret al Autostrăzii Moldovei, proiect finanţat prin Programul SAFE, au fost respinse. Astfel, Asocierea FAR FOUNDATION SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL (România – Ucraina) va construi ambele loturi.

„Au fost respinse cele 8 contestaţii de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi, astfel, se păstrează câştigătorul desemnat pe 7 aprilie pentru construirea tronsonului Suceava - Siret al Autostrăzii Moldovei A7, ultimul sector la nivel de DX - Drum Expres, loturile 1 şi 2”, anunţă, marţi, într-o postare pe Facebook, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scrioşteanu.

Asocierea FAR FOUNDATION SRL (lider) - AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL - LINCOR TRANS SRL (România - Ucraina) va construi ambele loturi: Lotul 1 Suceava - Dărmăşeşti (18,6 km) şi Lotul 2 Dărmăneşti - Bălcăuţi (24,45 km).

Principalele caracteristici pentru ambele loturi

aproximativ 43 km lungime totală traseu, profil de drum expres

57 pasaje, poduri şi viaducte

parcări de scurtă durată, prevăzute cu câte 6 staţii de încărcare vehicule electrice

4 noduri rutiere:

1) Suceava Nord (DN29A)

2) Suceava Vest (DN2 - DN2P)

3) Rădăuţi (DN2 - DN2H)

4) Siret Sud (DN2)

Durata contractuală pentru Lotul 1 este de 33 luni (9 luni pentru etapa de proiectare şi 24 luni pentru etapa de execuţie), iar pentru Lotul 2 este de 36 luni (12 luni pentru etapa de proiectare şi 24 luni pentru etapa de execuţie).

Valoarea ofertei pentru Lotul 1 este de 2,09 miliarde lei (fără TVA), iar pentru Lotul 2 este de 1,63 miliarde lei (fără TVA).

Finanţarea este asigurată din fonduri europene, prin cadrul Programului Security Action for Europe, finanţare aprobată de Comisia Europeană pentru infrastructură duală (civilă şi militară).

„Având în vedere calendarul foarte accelerat prevăzut de programul de finanţare, procedurile de licitaţie se desfăşoară cu termene foarte reduse, în aşa fel încât semnarea contractelor să se realizeze maximum până la sfârşitul lunii mai”, a mai transmis secretarul de stat.

