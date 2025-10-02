După aeroporturile din Cluj și Sibiu, care au ridicat deja restricțiile privind lichidele la bordul avioanelor, se lucrează acum la extinderea sistemului. Cel târziu în primăvara anului viitor, și pasagerii care vor decola de pe Aeroportul Otopeni din Capitală vor putea lua cu ei sticla de doi litri cu apă în avion. Totodată, pasagerii nu vor mai fi nevoiți să scoată, la controlul de securitate, dispozitivele electrice din bagaje. Ofițerii SRI avertizează, însă, că aceste reguli nu se vor aplica pe toate aeroporturile din Europa și le transmit pasagerilor să se documenteze cu privire la condițiile specifice de călătorie de pe fiecare aeroport de pe care decolează.

Regula recipientelor de cel mult 100 de mililitri e deja istorie la aeroportul internațional de la Cluj-Napoca. De aici, călătorii pot zbura cu până la doi litri de apă, dar și cu produsele cosmetice în ambalajele originale.

Bărbat: Este super bine, acum le golim, le umplem, le avem la noi tot timpul, avem drum lung. E util, mi se pare normal! Dacă tot plătești pe o apă în aeroport 25-30 de lei, măcar să o ai la tine.

Reporter: Văd că ești cu sticla de apă după tine!

Tânăr: Da, nu știam, am luat-o pe drum, că aveam nevoie, am zis să mai beau un picuț, să mă hidratez.

Reporter: Până acum o aruncai, ce făceai cu ea?

Tânăr: Da, așa m-am gândit, să beau cât pot din ea până fac check-in-ul. Apoi o lăsam, o aruncăm.

Sistemele performante permit și scanarea 3D a bagajelor de mână, fără scoaterea electronicelor, ca până acum.

Bianca Timșa, jurnalist Digi24: Pe aeroportul din Cluj, softurile echipamentelor au fost actualizate conform standardelor europene privind detecția explozibililor din lichide, iar sistemele permit acum scanarea rapidă și precisă a bagajelor, astfel că timpul petrecut la filtrele de securitate a fost redus semnificativ.

Atenție, însă! Sistemul nou introdus e deocamdată limitat la doar câteva aeroporturi din Europa, din Italia, Polonia, Marea Britanie și Spania.

Ofițer SRI: Această relaxare a condițiilor de călătorie cu lichide în bagajul de cabină nu se va implementa în toate aeroporturile din România și nici pe toate aeroporturile din Uniunea Europeană. Este foarte important pentru pasageri să se documenteze înainte de călătorie privind condițiile specifice de călătorie de pe fiecare aeroport de pe care decolează.

La cel mai mare aeroport din România, lucrările pentru instalarea noilor porți de securitate sunt în curs. Autoritățile estimează că regula recipientelor mici va fi ridicată și pentru Aeroportul Otopeni la final de martie 2026.

reporter: Bianca Timșa

operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia