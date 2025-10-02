Live TV

Video Controale mai rapide pe marile aeroporturi. Ce spun românii despre ridicarea restricției privind lichidele în avion. Avertismentul SRI

Data publicării:
controale aeroport pasageri
Sistemul nou introdus e deocamdată limitat la doar câteva aeroporturi din Europa. Sursa foto: colaj foto Facebook / Serviciul Român de Informații

După aeroporturile din Cluj și Sibiu, care au ridicat deja restricțiile privind lichidele la bordul avioanelor, se lucrează acum la extinderea sistemului. Cel târziu în primăvara anului viitor, și pasagerii care vor decola de pe Aeroportul Otopeni din Capitală vor putea lua cu ei sticla de doi litri cu apă în avion. Totodată, pasagerii nu vor mai fi nevoiți să scoată, la controlul de securitate, dispozitivele electrice din bagaje. Ofițerii SRI avertizează, însă, că aceste reguli nu se vor aplica pe toate aeroporturile din Europa și le transmit pasagerilor să se documenteze cu privire la condițiile specifice de călătorie de pe fiecare aeroport de pe care decolează.

Regula recipientelor de cel mult 100 de mililitri e deja istorie la aeroportul internațional de la Cluj-Napoca. De aici, călătorii pot zbura cu până la doi litri de apă, dar și cu produsele cosmetice în ambalajele originale.

Bărbat: Este super bine, acum le golim, le umplem, le avem la noi tot timpul, avem drum lung. E util, mi se pare normal! Dacă tot plătești pe o apă în aeroport 25-30 de lei, măcar să o ai la tine.

Reporter: Văd că ești cu sticla de apă după tine!
Tânăr: Da, nu știam, am luat-o pe drum, că aveam nevoie, am zis să mai beau un picuț, să mă hidratez.
Reporter: Până acum o aruncai, ce făceai cu ea?
Tânăr: Da, așa m-am gândit, să beau cât pot din ea până fac check-in-ul. Apoi o lăsam, o aruncăm.

Sistemele performante permit și scanarea 3D a bagajelor de mână, fără scoaterea electronicelor, ca până acum.

Bianca Timșa, jurnalist Digi24: Pe aeroportul din Cluj, softurile echipamentelor au fost actualizate conform standardelor europene privind detecția explozibililor din lichide, iar sistemele permit acum scanarea rapidă și precisă a bagajelor, astfel că timpul petrecut la filtrele de securitate a fost redus semnificativ.

Atenție, însă! Sistemul nou introdus e deocamdată limitat la doar câteva aeroporturi din Europa, din Italia, Polonia, Marea Britanie și Spania.

Ofițer SRI: Această relaxare a condițiilor de călătorie cu lichide în bagajul de cabină nu se va implementa în toate aeroporturile din România și nici pe toate aeroporturile din Uniunea Europeană. Este foarte important pentru pasageri să se documenteze înainte de călătorie privind condițiile specifice de călătorie de pe fiecare aeroport de pe care decolează.

La cel mai mare aeroport din România, lucrările pentru instalarea noilor porți de securitate sunt în curs. Autoritățile estimează că regula recipientelor mici va fi ridicată și pentru Aeroportul Otopeni la final de martie 2026.

reporter: Bianca Timșa
operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
2
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
3
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
boeing p8 poseidon in zbor
4
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
Casa Albă
5
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care...
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Digi Sport
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bazin de inot parasit
Caz tipic de risipă a banilor publici: Un bazin de înot construit în...
batran scoate bani de la bancomat
Pensiile din Pilonul II ar putea fi mai mari. Inițiativa legislativă...
Vladimir Putin
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a...
anre
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Mi s-a spus că îmi depășesc...
Ultimele știri
Hoţi români condamnaţi în Franţa. Au spus că au furat pentru mâncare, dar judecătoarea le-a văzut „teancurile de bancnote” pe TikTok
Fructul-vedetă al toamnei care îngrașă mai mult decât zahărul și care poate aduce dezechilibre în organism. „Mănânc cât cred”
Facilități pentru studenți în București: Ce reduceri au la transportul în comun și unde pot beneficia de servicii cu tarife speciale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
cutit, atac,
Femeie atacată cu cuțitul pe o alee din București. Victima s-a luptat cu agresorul și a reușit să scape, dar a fost grav rănită
cristian diaconescu sustine un discurs
România, actor-cheie în apărarea Europei. Planul dezvăluit de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu
copaci căzuti vant puternic
Vreme foarte rece, ploi și vânt puternic în Capitală: cum se pregătește Primăria Generală pentru vijeliile așteptate joi în București
furt componente cfr marfa
Percheziții în București și în 3 județe într-un dosar de furt de componente de la CFR Marfă. Prejudiciul se ridică la 500.000 de euro
Mette Frederiksen
Premierul danez cere țărilor europene să se înarmeze: „Traversăm cea periculoasă situaţie de după Al Doilea Război Mondial”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mama actorului Bruce Willis a împlinit 90 de ani. Imaginile dulci cu ea alături de nepoatele sale și de Demi...
Cancan
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei...
Fanatik.ro
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Adevărul
Cazul de la Mănăstirea Frăsinei care a zguduit România: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu...
Playtech
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
Digi FM
Madonna s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia lui Rocco: Faptul că „cineva încerca să-mi...
Digi Sport
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
Pro FM
Keith Urban a schimbat versurile piesei dedicate lui Nicole Kidman, stârnind zvonuri despre o nouă iubită...
Film Now
„Dădaca” are stea la Hollywood! Fran Drescher, însoțită de fiicele vitrege din serial. Cum arată azi Maggie...
Adevarul
Kremlinul tună și fulgeră după ce europenii au anunțat că vor folosi zeci de miliarde de euro din activele...
Newsweek
Haos total la Casele de Pensii: Întârzieri de 18 luni, doar 5% recalculări soluționate, zero în 2025
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cameleonică și îndrăzneață. Pamela Anderson surprinde cu o nouă transformare de look, iar fanii sunt...
UTV
Anda Adam și soțul ei, Joseph, evacuați din clubul de lux din Cluj. Executorul le-a sechestrat bunuri în...