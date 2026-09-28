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COTAR a cerut suspendarea amenzilor pentru neplata TollRo până în aprilie 2027: „Sistemul nu este încă funcțional”

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Transport de marfă. Foto: Shutterstock
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Din articol
Ce probleme reclamă transportatorii Ce ar presupune perioada fără sancțiuni CNAIR a cerut anterior amânarea TollRo

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a cerut luni amânarea până la 31 martie 2027 a sancțiunilor pentru neplata TollRo și eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei. Organizația susține că aplicațiile necesare încă prezintă deficiențe, deși CNAIR a anunțat că platforma este pregătită să intre în funcțiune la 1 octombrie.
Solicitarea vine în contextul în care Parlamentul urmează să dezbată, în procedură de urgență, un proiect de lege privind suspendarea temporară a sancțiunilor. Măsura nu ar elimina obligația de plată a taxei rutiere, ci ar introduce o perioadă în care transportatorii nu ar fi amendați pentru eventualele probleme ale sistemului.

„Inițiativa legislativă nu urmărește amânarea obligației de plată a taxei rutiere, ci protejarea transportatorilor de sancțiuni în perioada în care mijloacele de plată și evidență încă prezintă deficiențe. Chiar și CNAIR, autoritatea care administrează sistemul, a recunoscut public faptul că acesta nu este pregătit pentru aplicarea noului regim la 1 octombrie 2026”, se arată în comunicatul COTAR.

TollRo este noul sistem electronic de tarifare destinat vehiculelor comerciale cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Taxa este calculată în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa de emisii și categoria drumului utilizat.

Ce probleme reclamă transportatorii

Potrivit comunicatului, aplicațiile care ar trebui folosite nu permit în toate situațiile identificarea corectă a traseului sau efectuarea plății. Transportatorii ar putea fi astfel sancționați pentru o obligație pe care nu o pot îndeplini din cauze care nu le sunt imputabile.

COTAR a afirmat că pilotarea publică a început pe 16 septembrie și trebuie să dureze, potrivit contractului, cel puțin patru săptămâni. În aceste condiții, procesul nu s-ar putea încheia înainte de jumătatea lunii octombrie, chiar dacă nu ar fi identificate probleme.

„Sistemul nici măcar nu a ieșit din faza de pilotare care este prevăzută în contract, deci nici măcar nu s-au putut constata și remedia problemele care se observă în această perioadă, iar data implementării amenzilor este stabilită cu două săptămâni înainte ca sistemul să poată fi declarat funcțional – ceea ce este absurd”, susțin reprezentanții organizației.

Aceștia afirmă și că platforma nu a intrat în etapa recepției calitative, care poate începe numai după încheierea testării și a pilotării.

„CNAIR a declarat că nu va percepe un tarif obligatoriu printr-un sistem aflat în pilotare. Rezultă o necorelare evidentă dacă legea permite, din 1 octombrie, aplicarea amenzilor pentru neplata unui tarif pe care administratorul nu îl poate colecta printr-un sistem recepționat și funcțional”, se mai arată în comunicat.

Ce ar presupune perioada fără sancțiuni

Propunerea vizează suspendarea, între 1 octombrie 2026 și 31 martie 2027, a prevederilor din Legea nr. 226/2023 referitoare la contravențiile și amenzile pentru neplata TollRo. În același interval ar urma să fie eliminat temporar și tariful fix de 2.000 de lei.
Taxa rutieră ar continua însă să fie datorată și achitată pentru distanțele care pot fi determinate și demonstrate.

Transportatorii continuă să datoreze și să plătească TollRo pentru distanța parcursă care poate fi determinată și dovedită. Perioada fără amenzi permite remedierea aplicațiilor, testarea cu utilizatori reali din România și din străinătate și finalizarea integrării OBU”, a precizat COTAR.

OBU este dispozitivul electronic montat la bordul camionului care înregistrează automat datele de localizare necesare calculării taxelor de drum.

Organizația a invocat exemplul Olandei, unde ar fi fost introdusă o perioadă tranzitorie fără sancțiuni după apariția unor probleme similare. „Susținem o soluție similară, având în vedere faptul că, în România, pilotarea și recepția calitativă nu sunt finalizate, iar integrarea OBU nu este încheiată”, se precizează în document.

CNAIR a cerut anterior amânarea TollRo

Pe 7 septembrie, CNAIR a solicitat Ministerului Transporturilor amânarea aplicării TollRo și a noului sistem de rovinietă până la 1 aprilie 2027. Compania a cerut și corelarea termenului de interoperabilitate pentru serviciile europene de taxare electronică, precum și aprobarea posturilor și a structurii necesare operării sistemului. Potrivit COTAR, până pe 18 septembrie nu a primit niciun răspuns.

CNAIR a cerut încă de la sfârșitul lunii martie suplimentarea numărului de posturi, iar la începutul lunii aprilie ceruse instituirea furnizorului național pentru operarea sistemului.

Transportatorii au invocat și o necorelare între actele normative în vigoare: Legea nr. 226/2023 reglementează colectarea TollRo pentru vehiculele de transport de marfă de peste 3,5 tone, în timp ce actele normative adoptate ulterior au stabilit termene diferite pentru introducerea și aplicarea noului regim.

În urmă cu câteva zile, compania de drumuri a anunțat că etapa de testare a platformei TollRo, începută pe 15 septembrie, s-a încheiat și că sistemul este pregătit pentru utilizare.
De la 1 octombrie, ora 00:00, platforma ar urma să funcționeze în regim operațional și să emită documente oficiale pentru rovinietă, tichet de rută și TollRo. Noile documente vor fi emise exclusiv prin Sistemul de Tarifare Rutieră Electronică.
Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat anterior că sistemul trebuie să devină funcțional la termenul stabilit, deoarece CNAIR a avut suficient timp pentru pregătirea acestuia.

Editor : A.D.

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