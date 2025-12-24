Live TV

Cristian Pistol (CNAIR): Reţeaua naţională de autostrăzi a ajuns la 1.418 km și uneşte marile regiuni istorice ale României

Data publicării:
autostrada
Foto: Cristian Pistol/Facebook

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a spus miercuri că România sărbătorește primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză care uneşte marile regiuni istorice ale României - Muntenia, Moldova, Oltenia şi Dobrogea. Pistol a adăugat că reţeaua naţională de autostrăzi a ajuns la 1.418 de kilometri.

„Primul Crăciun în care drumurile ne aduc mai repede împreună! Sărbătorim primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză care uneşte marile regiuni istorice ale României: Muntenia, Moldova, Oltenia şi Dobrogea. Crăciunul înseamnă bucurie, linişte şi regăsire cu cei dragi. Dar anul acesta, înseamnă şi conexiuni reale între oameni şi oraşe. Infrastructura modernă ne apropie astăzi mai mult ca oricând”, a scris directorul CNAIR, Cristian Pistol, pe Facebook.

Cristian Pistol afirmă că anul acesta au reuşit performanţa de a uni aceste regiuni ale ţării prin coridoare de mare viteză: - Moldova şi Muntenia: circulăm neîntrerupt pe autostradă de la Bucureşti la Adjud pe aproximativ 250 km (A3 - A7); - Oltenia, Muntenia şi Dobrogea: legătura Craiova - Bucureşti- Constanţa se face acum pe circa 465 km de drum de mare viteză (DEx12 - A1 - A0 – A2), potrivit News.ro.

„Reţeaua naţională a ajuns la 1.418 km, iar aceste rezultate ne motivează ca anul viitor să menţinem ritmul accelerat. România se dezvoltă prin infrastructură, iar cel mai mare câştig este siguranţa românilor şi timpul petrecut acasă, nu pe drum. Vă doresc un Crăciun Fericit, plin de lumină, şi drumuri bune oriunde mergeţi!”, a mai spus şeful CNAIR.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
soldat rus-calare
2
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
3
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
A stethoscope placed on an electrocardiogram
4
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
om in vant si ninsoare
5
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de țară. Care sunt zonele...
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident autostrada noua
Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
a7 focsani adjud autostrada moldovei
Autostrada Moldovei: sectorul Focșani - Adjud din A7 a fost deschis circulației. Șeful CNAIR a publicat imagini live
autostrada in constructie
Șeful CNAIR: Înainte de Crăciun vom avea încă 50 de kilometri de autostradă, între Focşani şi Adjud
camere video
CNAIR cumpără 400 de camere video cu radar pentru a fi instalate pe șosele. Cum va funcționa noul sistem
autostrada soarelui
Circulația pe A2 e blocată, pe o lungime de 30 km, după ce resturi de animale sacrificate au căzut dintr-un camion
Recomandările redacţiei
avion tarom care decoleaza
TAROM: Costin Iordache, directorul general, a demisionat „din motive...
Consiliul Superior al Magistraturii CSM
CSM a transmis rezultatele consultării judecătorilor către Nicușor...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA, prezentat...
masina pentru examinare auto
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi...
Ultimele știri
Buncărul secret din spatele caloriferului în care se ascundea un lider al Camorrei din Napoli. Ciro Andolfi era căutat din 2022
Macron: Sancţionarea fostului comisar european Thierry Breton de către SUA e o „intimidare”. CE cere „clarificări”
MAE anunţă restricţii pentru camioane pe mai multe autostrăzi din Bulgaria, în perioada sărbătorilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Chuck Norris își plânge fosta soție și iubirea din liceu, decedată la 84 de ani: "A însemnat enorm pentru...
Cancan
Ce pensie are Cornel Dinu. Câți bani încasează de la statul român, de fapt
Fanatik.ro
Contract de milioane din PNRR, pierdut prostește de o firmă de stat. Amenda dată de Curtea de Conturi: 2.500...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Familia lui Oleksandr Romanchuk a rămas în Ucraina după startul războiului: “Am vorbit cu ei! Nu este uşor...
Adevărul
Sondaj: Aliați importanți consideră Statele Unite că sunt imprevizibile și destabilizatoare
Playtech
Declin demografic accelerat în România. Țara a ajuns la nivelul populației de acum aproape 50 de ani
Digi FM
„Fiica ta este superbă!”. Jennie Garth, Kelly din serialul „BH 90210”, într-o apariție rară alături de fata...
Digi Sport
"Sunt deja morți!" Andrew Tate, mesaj tranșant la 3 zile după ce a fost bătut măr
Pro FM
Demi Lovato, într-o rochie roșie foarte decoltată, după ce a slăbit 20 de kilograme. A mers cu soțul ei la o...
Film Now
Teaserul pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” a fost lansat. Cillian Murphy, în rol principal...
Adevarul
Cum se schimbă sprijinul militar pentru Ucraina în absența Statelor Unite
Newsweek
Viața la pensie - Cum pot avea bunicii singuri un Crăciun frumos?
Digi FM
Obiceiuri de Ajun şi de Crăciun la români. Ce să faci ca să ai noroc
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
„Ce familie frumoasă!”. Gwyneth Paltrow, pe covorul roșu alături de copiii ei. Apple și Moses au captat...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...