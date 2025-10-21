Live TV

Criză fără precedent în sectorul feroviar. Sindicaliștii cer intervenția Guvernului: „Există riscul unei catastrofe”

Data publicării:
După 19 ani, vor exista din nou trenuri directe București-Giurgiu
FOTO: Shutterstock

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) trage un semnal de alarmă privind situația critică din sectorul feroviar și îi cere premierului să intervină urgent pentru redresarea sistemului. Într-o scrisoare adresată lui Ilie Bolojan, sindicaliștii avertizează că lipsa finanțării pune în pericol siguranța transportului pe calea ferată și acuză întârzieri majore în plata salariilor angajaților.

Reprezentanții FNFMCV transmit că sectorul feroviar se confruntă cu o criză gravă, cauzată de lipsa de finanțare.

„Încă din luna iunie am semnalat, în mod oficial, situația gravă cu care se confruntă sectorul feroviar, ca urmare a lipsei acute de finanțare”, arată documentul.

Calea ferată are nevoie urgentă de fonduri pentru a putea supraviețui, pentru a asigura transportul în condiții de deplină siguranță și pentru a preveni o posibilă catastrofă feroviară – pe care nimeni nu și-o dorește.

Potrivit documentului, „salariații au ajuns la limita suportabilității: nu și-au primit drepturile salariale cuvenite pentru munca depusă, iar personalul care lucrează direct în teren, pe infrastructura feroviară, nu a fost remunerat pentru serviciile efectuate.”

Sindicaliștii atrag atenția că „întregul sistem feroviar este afectat de această situație, cu consecințe grave asupra funcționării și siguranței transportului pe calea ferată.”

„Este nevoie de voință politică reală și de un management performant pentru a corecta aceste disfuncționalități și pentru a opri declinul unui sector strategic, esențial pentru economia națională”, se mai arată în document.

Solicităm adoptarea, în regim de urgență, a măsurilor necesare pentru redresarea financiară și modernizarea căii ferate, așa cum se întâmplă într-o țară care își dorește dezvoltarea și progresul.

În finalul scrisorii, sindicaliștii își exprimă speranța că Guvernul va trata cu responsabilitate apelul lor și va identifica soluții concrete „la această criză care afectează zeci de mii de angajați și întregul sistem de transport feroviar”.

