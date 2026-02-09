Live TV

autostrada
La doi ani și jumătate de la inaugurare, autostrada A0 s-a umplut de gropi. Foto: Captură video

La doi ani și jumătate de la inaugurare, autostrada A0 s-a umplut de gropi. Pe tronsonul din sud, mai ales, sunt porțiuni lungi, cu gropi înșirate una după alta. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale anunță că reparațiile le vor suporta constructorii, în baza garanției. Prin martie - aprilie, când vremea se va mai încălzi. Până atunci, șoferii le evită cum pot.

 

Pe zeci de kilometri, bucățile de autostradă din jurul Capitalei, inaugurate în urmă cu doi ani, sunt pline de gropi. Mai ales pe tronsonul din sud, care leagă DN 6, București - Giurgiu cu autostrada Soarelui.

Șofer: Foarte multe defecțiuni ale mașinilor: direcție, cauciucuri tăiate, jenți... Costuri! Costuri în plus! Defecțiunile mașinilor costă! Costă foarte mult! În special la camioane... sunt costuri foarte mari. Încă e iarnă. Și dacă se plombează... dacă timpul ține așa, degeaba se plombează.
- Care ar fi soluția pentru drumuri bune?
Șofer: Asfalt mai bun...

Șofer: Sunt de proastă calitate făcute. Peste tot. Și pe autostrăzi și pe naționale. Dacă e un kilometru de drum ok, după... începe drumul prost! Să pună mâna să facă treabă, nu să vrea numai bani, bani, bani.

Șofer: Materialul prost. Habar n-am. La noi e obișnuit: după fiecare zăpadă să se întâmple așa ceva. Taxe multe, s-au scumpit și asigurările și rovinieta și tot tot tot. Și drumurile... na.

Calitatea asfaltului poate fi marea problemă de pe A 0. Pentru că și anul trecut au fost gropi pe tronsoanele funcționale. Acum sunt însă mult mai multe. Este însă în garanție, așa că reparațiile vor fi suportate de firmele care au turnat asfaltul. Lucrările vor începe însă doar când vremea va permite turnarea bitumului, prin martie - aprilie.

