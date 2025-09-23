Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a publicat imagini de pe şantierul lotului 3 (Pietroasele - Municipiul Buzău) al Autostrăzii Ploieşti-Buzău (A7) şi precizează că, pe cei 13,9 km ai acestui lot, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 81%. Circulaţia pe lotul 3 al sectorului de autostradă Ploieşti-Buzău (A7) trebuie să fie deschisă până la finalul acestui an.

„Pe cei 13,9 km ai acestui lot de autostradă stadiul fizic al lucrărilor a a ajuns la 81%. Asocierea de constructori turci (Nurol - Makyol) este mobilizată în şantier cu 319 muncitori şi 229 de utilaje şi lucrează în special la: terasamente, amenajarea nodului rutier DN2 (Spătaru), la amenajarea nodului rutier DN2 B, la finalizarea podului peste CF (km 60+985)”, scrie, marţi, Cristian Pistol, pe Facebook.

Circulaţia pe lotul 3 al sectorului de autostradă Ploieşti-Buzău (A7) trebuie să fie deschisă până la finalul acestui an (2025).

Contractul a fost semnat în noiembrie 2023 la o valoare de 1,24 miliarde lei (fără TVA), cu finanţare asigurată prin PNRR.

Editor : A.C.