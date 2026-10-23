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Video Cum avansează lucrările la Autostrada Sibiu - Făgăraș. Stadiul pe cele patru tronsoane

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podul de pe autostrada Sibiu-Făgăraş
Foto: Captură video Facebook/Cristian Pistol
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Lucrările pe cele patru tronsoane ale Autostrăzii Sibiu - Făgăraş au ajuns la stadii fizice cuprinse între 28,01% şi 53,49%, acestea fiind programate să se finalizeze în anul 2028, a notat, vineri, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

„Autostrada Sibiu - Făgăraş (A13): a început montarea ultimului segment metalic la podul în arc de pe tronsonul 3 (Arpaşu de Jos - Sâmbăta de Sus). În prezent, antreprenorul turc (Makyol) lucrează la montarea ultimului segment metalic al arcului podului peste afluentul Ghirloţelul Sec (km 37+850), în lungime de 164 metri. Podul este alcătuit dintr-o structură de rezistenţă cu arc metalic şi tiranţi, cu o deschidere de 160 m, o înălţime de 32 m şi un tablier metalic cu secţiune casetată.

După finalizarea montajului arcului, lucrările se vor concentra pe dezafectarea turnurilor temporare de susţinere (palee provizorii), montarea predalelor şi executarea plăcii de suprabetonare. Stadiul fizic al acestui pod este de 72%”, scrie Pistol.

Pe traseul tronsonului se mai construiesc încă două poduri în arc metalic, de complexitate ridicată, din totalul de 34 de structuri (poduri): podul peste pârâul Gârlăţel (km 38+300), în lungime de 200 metri, al cărui stadiu fizic este de 52% şi se lucrează la montarea tablierului metalic; podul peste DJ 107 (Olteţ - Drăguş) şi peste pârâul Drăguş (km 48+270), în lungime de 160 metri, unde stadiul fizic este de 54,96% şi se execută lucrări la elevaţii.

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„În şantierul acestui tronson sunt mobilizaţi 558 de muncitori şi 182 de utilaje, iar stadiul fizic pe întreg tronsonul este de 52,23%", precizează şeful companiei de drumuri.

De asemenea, se mai lucrează la: structuri (cofrare, armare şi betonare poduri), sisteme pentru scurgerea apelor pluviale, relocări de utilităţi.

În prezent, lucrările pe cele patru tronsoane ale autostrăzii Sibiu - Făgăraş au ajuns la stadii fizice cuprinse între 28,01% şi 53,49%, astfel: tronsonul 1 Boiţa (Autostrada Sibiu - Piteşti) - Avrig - Mârşa (DJ105G), în lungime de 14,25 km, are un stadiu fizic de 28,01%; tronsonul 2 Avrig - Mârşa (DJ105G) - Arpaşu de Jos (DN1), în lungime de 19,92 km, a ajuns la un stadiu fizic de 53,49%; tronsonul 3 Arpaşu de Jos (DN1) - Sâmbăta de Sus (DJ105B), în lungime de 17,61 km, a atins un stadiu fizic de 52,23%, iar tronsonul 4 Sâmbăta de Sus (DJ105B) - Municipiul Făgăraş şi Drum de legătură cu DN1, în lungime de 16,27 km, la care se adaugă 5,65 km ai drumului de legătură, a ajuns la un stadiu fizic de 42,61%.

„Toate cele patru tronsoane, cu o lungime totală de 68 km, trebuie să fie finalizate în anul 2028", a subliniat Cristian Pistol.

Contractele pentru construcţia celor patru tronsoane ale autostrăzii Sibiu - Făgăraş (A13) au o valoare însumată de 6,4 miliarde de lei (fără TVA) şi sunt finanţate prin Programul Transport (PT).

Autostrada Sibiu - Făgăraş (A13) va uni rutier centrul Transilvaniei cu Muntenia şi Moldova şi va avea o importanţă economică deosebită pentru dezvoltarea oraşelor Sibiu, Făgăraş şi Braşov.

Editor : C.S.

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