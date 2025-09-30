Live TV

Exclusiv Cum se va schimba Programul Rabla în 2026. Ministrul Diana Buzoianu anunță noi criterii

diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu. Foto> Inquam Photos / Malina Norocea

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a anunțat, în exclusivitate pentru Digi24, că Programul Rabla ar putea fi finanțat, în 2026, din fonduri europene și ar urma să aibă noi criterii de eligibilitate, cu caracter social, pentru aplicanți. Veniturile persoanelor care aplică vor fi luate în considerare”, a subliniat ministrul.

 

Coordonatele de funcționare ale Programului Rabla vor suferi modificări în 2026, a anunțat ministrul Mediului.

În momentul de față discutăm cu Ministerul Fondurilor Europene să ducem acest program pe Fondul Social pentru Climă; ceea ce înseamnă că vom duce de pe bugetul național pe fonduri europene - dacă acest lucru va fi agreat și de Comisia Europeană - Programul Rabla. Acest lucru înseamnă automat că vor fi stabilite și criterii suplimentare, criterii, de exemplu, cu caracter social. Veniturile persoanelor care aplică vor fi luate în considerare.

Diana Buzoianu a adăugat că un criteriu care până acum nu a fost luat în considerare, dar care începe să fie luat în considerare în programe similare în alte state europene este să fie să aibă prioritate mașinile din țările respective, fie din Europa - lucru care ar trebui să fie, consider eu, luat în considerare și în România pentru viitoarele programe”.

„Am avut această discuție - inclusiv pentru acest an - dacă să implementăm această modificare. Doar că, dacă am fi modificat astfel platforma, ar mai fi întârziat programul încă o lună sau două luni. Și n-am vrut să facem asta”.

Ministrul Mediului a explicat că Fondul Social pentru Climă, creat la nivel european la care fiecare stat în parte va avea acces, presupune o tranziție justă, verde, adică, prin implementările de politici verzi, să poată să fie ajutate mai ales persoanele care au venituri sub medie, cărora le este mai dificil, mai greu, să se alinieze cu standardele care sunt în creștere la nivel european. Deci, practic, avem o componentă de verde, dar avem o componentă și socială, într-adevăr, pentru că vrem ca oamenii care nu ar fi putut să țină altfel pasul cu aceste politici să aibă resursele necesare”.

