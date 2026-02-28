Live TV

Cursele aeriene spre Orientul Mijlociu, afectate de războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului

Data publicării:
avion parcat langa cladirea sosiri aeroportul otopeni
Aeroportul Henri Coandă. Foto: bucharestairports.ro

Anunțul Wizz Air

Toate zborurile Bucureşti - Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu, a anunţat sâmbătă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB). Compania Wizz Air a suspendat deja toate zborurile spre mai multe destinații din regiune până la data de 7 martie.

În cursul zilei, pe Aeroportul Henri Coandă sunt programate următoarele curse spre şi dinspre Tel Aviv: WizzAir 3160 Tel Aviv - Bucureşti şi WizzAir 3263 Bucureşti - Tel Aviv, Hisky 8672 Tel Aviv - Bucureşti şi Hisky 237 Bucureşti - Tel Aviv, TAROM 155 Bucureşti - Tel Aviv, El Al 572 Bucureşti - Tel Aviv.

Cursa Animawings 4432 Bucureşti - Abu Dhabi, care decolase în cursul dimineţii, s-a întors pe Aeroportul Henri Coandă, din motive de siguranţă.

Pe parcursul zilei sunt aşteptate să aterizeze mai multe curse „ferry” (fără pasageri) ale unor companii aeriene cu baza în Israel, care să îşi parcheze în siguranţă aeronavele pe aeroporturile din Bucureşti, a mai precizat CNAB.

Anunțul Wizz Air

Compania Wizz Air a anunțat sâmbătă că, în urma recentei escaladări a situației de securitate din Iran, suspendă toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman, cu efect imediat, până la data de 7 martie inclusiv.

Compania aeriană monitorizează îndeaproape evoluția situației și rămâne în contact permanent cu autoritățile locale și internaționale, agențiile de siguranță aeriană, autoritățile de securitate și organismele guvernamentale relevante. Deciziile operaționale vor continua să fie revizuite, iar programul de zboruri poate fi ajustat pe măsură ce situația evoluează, scrie într-un comunicat trimis presei. Pasagerii cu rezervări afectate vor fi contactați direct cu informații privind opțiunile lor.

Statele Unite şi Israelul au lansat sâmbătă dimineaţa atacuri asupra Iranului, Israelul vorbind de un „atac preventiv” împotriva inamicului său declarat „pentru a elimina ameninţările”. 

