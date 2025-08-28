Live TV

Video Datoriile anulează călătoriile: CFR anunță că va suspenda mai multe trenuri. Când are loc schimbarea și care vor fi rutele afectate

Data publicării:
tren cfr calatori
FOTO: Facebook CFR Calatori / credit: Razvan-Victor Preda

CFR Călători anunță anularea a zeci de curse feroviare pe rute din întreaga țară. Modificările vor intra în vigoare începând cu 1 septembrie 2025 și 1 octombrie 2025, afectând atât rute regionale, cât și legături esențiale între orașe mari. Cursele vor fi suspendate din cauza că operatorul feroviar de stat are datorii de peste 40 de milioane de lei la compania de infrastructură, anunță Digi24.

Începând din septembrie și octombrie, mai multe trenuri CFR Călători nu vor mai circula, din cauza datoriilor acumulate de către companie față de administratorul infrastructurii feroviare.

Vor fi anulate zeci de trenuri cu plecare din București, Ploiești și Bacău spre mai multe destinații din țară, ceea ce va afecta legăturile directe între orașe mari și sate, anunță Digi24.

Datoriile se ridică la 41 de milioane de lei și reprezintă facturi ce ar trebui plătite pentru tariful de utilizare a infrastructurii.

CFR Călători susține că are de încasat peste 139 de milioane de lei de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară, dar a primit doar 8 milioane de lei. Este vorba despre subvenții și compensații acordate de stat.

Chiar dacă nu a primit întreaga sumă, compania precizează că a efectuat deja plăți parțiale, de aproximativ 13 milioane de lei, însă există, în continuare, datorii pe care nu le poate achita.

