Datoriile Metrorex către furnizorul de electricitate: compania face plăți zilnic pentru reducerea progresivă a obligațiilor de plată

Metrorex anunţă, marţi, că societatea continuă să facă zilnic plăţi către furnizorul de energie electrică, pentru reducerea progresivă a obligaţiilor de plată restante şi a stingerii acestora. „La acest moment, valoarea obligaţiilor de plată către Hidroelectrica este mai mică decât valoarea consumului aferent unei luni”, subliniază reprezentanţii Metrorex.

„Ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la obligaţiile de plată ale Metrorex către furnizorul de energie electrică, precizăm că Metrorex continuă să efectueze zilnic plăţi către furnizorul de energie electrică, în vederea reducerii progresive a obligaţiilor de plată restante şi a stingerii acestora”, se arată într-un comunicat de presă al societăţii.

Sursa citată precizează că, la acest moment, valoarea obligaţiilor de plată către Hidroelectrica „este mai mică decât valoarea consumului aferent unei luni”.

„Dorim să subliniem că Metrorex S.A. are un rol strategic în asigurarea mobilităţii în Municipiul Bucureşti şi în zona metropolitană. Transportul cu metroul reprezintă o componentă esenţială a sistemului integrat de transport public şi contribuie în mod direct la desfăşurarea activităţilor economice şi sociale”, se mai arată în comunicatul citat de News.ro.

Metrorex are datorii de peste 11 milioane de lei la curent, iar Hidroelectrica, societatea furnizoare, a trimis o notificare. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a transmis, luni seară, că Metrorex „nu este în situaţia să fie deconectat”, dar se caută soluţii pentru eşalonarea datoriilor. În plus, Miruţă anunţă că a cerut Corpului de Control să extindă verificările la Metrorex, unde „banii nu sunt utilizaţi în cel mai eficient mod”.

„Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună şi trebuie să o plătească. Nu a plătit-o de trei luni şi a primit o notificare", afirma Radu Miruţă, adăugând că a discutat cu directorul Hidroelectrica, iar compania nu va fi deconectată de la reţeaua de distribuţie a curentului.

Ministrul interimar al Transporturilor apreciază că la Metrorex „banii nu sunt utilizaţi în cel mai eficient mod”.

Potrivit datelor transmise de Clubferoviar.ro, Metrorex are un sold restant în cuantum de 11.521.602,22 lei.

Miruţă a transmis Metrorex o solicitare prin care a cerut explicaţii privind cauzele care au condus la neachitarea la termen a facturilor emise de Hidroelectrica, situaţia detaliată a sumelor restante, inclusiv facturile şi perioadele aferente, demersurile făcute pentru achitarea obligaţiilor de plată şi măsurile concrete şi calendarul estimat pentru stingerea debitului restant.

Radu Miruţă anunţa, în 11 mai, că a convocat Adunarea Generală a Acţionarilor statului român pentru ca la Metrorex "să se schimbe nişte decizii cu obiceiuri vechi". "La Metrorex începe curăţenia generală. Şi am început sǎ facem paşi", afirma Miruţă.

Demnitarul preciza că a semnat documentele pentru trimiterea Corpului de Control şi arăta că problemele de la Metrorex „nu mai pot fi ascunse sub preş” pentru că sunt „prea multe, prea grave şi durează de prea mulţi ani”.

Editor : B.E.