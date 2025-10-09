De ce nu pățești nimic dacă nu plătești amenzile pentru parcare de la Primăria Capitalei. Cum explică Stelian Bujduveanu situația

În București, dacă primești de la Primărie o amendă pentru parcare și nu o plătești, nu pățești nimic. 3,8 milioane de astfel de sancțiuni au fost date și au rămas neachitate, iar valoare lor este uriașă. Explicația: compania de parcări a Primăriei nu e conectată la baza de date a Poliției, așa că șoferii nu pot fi identificați.



În București sunt aproape 50.000 de locuri de parcare cu plată, amenajate de Primărie. Când vă treziți în parbrizul mașinii cu un fluturaș, pentru că nu ați achitat parcarea, primiți de fapt o notă de constatare. Primăria știe numărul de înmatriculare al mașinii, dar nu și cine e proprietarul. Așa că nu știe cui să trimită amenda.

În ultimii 3 ani, angajații Companiei Municipale Parking București au emis 3,8 milioane de astfel de note de constatare, iar valoarea lor ajunge la aproape 800 de milioane de lei. Sau în jur de 160 de milioane de euro. Ca să afle cine e proprietarul mașinii și să îl și amendeze, compania ar trebui să aibă acces la bazele de date ale Direcție Generale de Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. Doar că nu are. Instituția nu vrea să ofere acces la informații unei companii private, chiar dacă ea aparține Primăriei.

Iată cum explică primarul interimar al Capitalei situația, într-un interviu în emisiunea „În fața ta”.

Stelian Bujduveanu, primarului interimar al Capitalei: Ele astăzi sunt note de constatare, la fel ca la STB, și, atâta timp cât nu găsești proprietarul la fața locului, nu ai cum să iei nota de constatare. Singura soluție este să trimiți prin poștă să ceri la DRPCIV, la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a-ți furniza baza de date cu cine deține autovehiculul respectiv. Suntem în proces cu DRPCIV de 4 ani de zile pentru că a refuzat să ne punem la dispoziție baza de date pentru a vedea cine este... Ele astăzi sunt note de constatare, la fel ca la alte servicii publice, care vor fi colectate. La momentul la care vom avea acces la baza de date. Vor fi și retroactiv, pentru că ele s-au emis.

