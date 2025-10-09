Live TV

De ce nu pățești nimic dacă nu plătești amenzile pentru parcare de la Primăria Capitalei. Cum explică Stelian Bujduveanu situația

Data actualizării: Data publicării:
masini in parcare
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În București, dacă primești de la Primărie o amendă pentru parcare și nu o plătești, nu pățești nimic. 3,8 milioane de astfel de sancțiuni au fost date și au rămas neachitate, iar valoare lor este uriașă. Explicația: compania de parcări a Primăriei nu e conectată la baza de date a Poliției, așa că șoferii nu pot fi identificați.


În București sunt aproape 50.000 de locuri de parcare cu plată, amenajate de Primărie. Când vă treziți în parbrizul mașinii cu un fluturaș, pentru că nu ați achitat parcarea, primiți de fapt o notă de constatare. Primăria știe numărul de înmatriculare al mașinii, dar nu și cine e proprietarul. Așa că nu știe cui să trimită amenda.

În ultimii 3 ani, angajații Companiei Municipale Parking București au emis 3,8 milioane de astfel de note de constatare, iar valoarea lor ajunge la aproape 800 de milioane de lei. Sau în jur de 160 de milioane de euro. Ca să afle cine e proprietarul mașinii și să îl și amendeze, compania ar trebui să aibă acces la bazele de date ale Direcție Generale de Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. Doar că nu are. Instituția nu vrea să ofere acces la informații unei companii private, chiar dacă ea aparține Primăriei.

Iată cum explică primarul interimar al Capitalei situația, într-un interviu în emisiunea „În fața ta”.

Stelian Bujduveanu, primarului interimar al Capitalei: Ele astăzi sunt note de constatare, la fel ca la STB, și, atâta timp cât nu găsești proprietarul la fața locului, nu ai cum să iei nota de constatare. Singura soluție este să trimiți prin poștă să ceri la DRPCIV, la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a-ți furniza baza de date cu cine deține autovehiculul respectiv. Suntem în proces cu DRPCIV de 4 ani de zile pentru că a refuzat să ne punem la dispoziție baza de date pentru a vedea cine este... Ele astăzi sunt note de constatare, la fel ca la alte servicii publice, care vor fi colectate. La momentul la care vom avea acces la baza de date. Vor fi și retroactiv, pentru că ele s-au emis.

Citește și: Primăria Capitalei nu poate identifica șoferii care nu plătesc tariful de parcare. Gaură în buget de peste 700 de milioane de lei

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
2
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
tanczos barna face declaratii
3
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
raed arafat
5
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată...
anderson
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că...
gaza
Israel şi Hamas au semnat în Egipt acordul de încetare a focului în...
avion
Aterizare de urgenţă pe Aeroportul Henri Coandă: Avionul British...
Ultimele știri
Departamentul de Stat american, prima reacție după întâlnirea Oana Țoiu - Marco Rubio
„Pericol extraordinar.” Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Anunțul MAE
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
drula
Cătălin Drulă, reacție după atacul lui Stelian Bujduveanu: „E un pic în campanie. Rezolvă câte un capac de canal pe TikTok”
Cătălin Drulă
Cătălin Drulă acuză PSD că blochează organizarea alegerilor în Capitală: „Le e frică că ar pierde”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
Planul primarului interimar al Capitalei pentru reducerea cu 20% a traficului în București. Ce interdicții și amenzi sunt prevăzute
bujduveanu si drulă
Bujduveanu, atac la Drulă: Unii ne-am câștigat dreptul de a putea candida la Primăria Capitalei, alții nu au experiența necesară
mașină în apă
Cum au intervenit autoritățile pentru a evita inundații în Capitală. Bujduveanu: „Astăzi Bucureștiul putea să arate ca Slobozia”
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăgostiții Keanu Reeves și Alexandra Grant, de mână la premiera piesei „Waiting for Godot”, după ce au...
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
Din ce zonă a României e bunica lui Lisav Naif Eissat, jucătorul surpriză convocat de Mircea Lucescu la...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Din ce trăiește, de fapt, Alina Bica în Italia. Renașterea spectaculoasă a fostei șefe DIICOT, după ce a...
Adevărul
Românii taie din cheltuieli. Mărturii de criză: „Analizez de trei ori înainte să cumpăr”
Playtech
Scutirea de raport în cazul moștenirii. Mulţi pierd procese din cauza acestui act
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A...
Pro FM
"Încă n-am murit!" Dolly Parton admite că s-a neglijat după decesul soțului: "Am lăsat baltă multe lucruri"
Film Now
Daniel Craig, de mână cu frumoasa Rachel Weisz, la premiera celui mai nou film din franciza „Knives Out”. „Un...
Adevarul
Strategie controversată a UE. Copiii ar putea să aleagă genul cu care se identifică, indiferent de vârstă...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...