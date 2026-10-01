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Video De ce s-a blocat TollRo după lansare. CNAIR: „Sistemele antispam ale Google și Yahoo au interpretat mailurile ca activități riscante”

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Platforma TollRo. Sursa foto: Facebook/ CNAIR
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Din articol
Probleme și la procesarea plăților Cum funcționează noul sistem

La câteva ore după lansarea noului sistem de taxare rutieră, utilizatorii au întâmpinat dificultăți la crearea conturilor și la efectuarea unor plăți. Potrivit explicațiilor oferite la Digi24 de purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, e-mailurile trimise de platformă au fost limitate temporar de filtrele Gmail și Yahoo, iar separat au apărut probleme în comunicarea cu procesatorul de plăți. Instituția verifică tranzacțiile deja inițiate și lucrează împreună cu STS pentru suplimentarea serviciilor de e-mail.

Platforma TollRo a fost pusă în funcțiune joi, 1 octombrie, la ora 00:00. Sistemul a funcționat inițial, însă problemele au început să apară după creșterea numărului de utilizatori.

„Problemele tehnice au apărut pentru că este o platformă nouă, construită de la zero. A trebuit să intrăm încă din această dimineață, de la ora 00:00, cu această platformă. Inițial, ea a mers bine, dar, pe măsură ce au început să intre utilizatorii, au apărut și blocajele”, a declarat la Digi24 Alin Șerbănescu.

Potrivit acestuia, una dintre principalele probleme a fost provocată de mesajele automate trimise pentru crearea conturilor. Sistemele antispam ale Gmail și Yahoo au considerat riscant volumul mare de e-mailuri venit într-un interval scurt de pe domeniul etoll.ro.

„Acum suntem în situația în care platforma este blocată, deoarece mailurile trimise de platforma TollRo pentru constituirea conturilor au fost interpretate de sistemele antispam ale Google și ale Yahoo ca fiind activități riscante. Deci nu este blocată platforma CNAIR-ului sau platforma Vodafone, care a construit această platformă, ci este blocat sistemul de către Google și Yahoo. Echipele noastre tehnice sunt în discuții cu reprezentanții Google din America, să vedem când vom reuși să îi convingem că nu sunt activități riscante și să repunem această platformă în funcțiune”, a explicat purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Într-o informare publicată ulterior, compania a precizat că unele confirmări, documente justificative și notificări pentru activarea conturilor au ajuns cu întârziere sau nu au fost livrate. Problema afectează în special utilizatorii care folosesc adrese Gmail și Yahoo și încearcă să își creeze un cont.

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CNAIR susține că incidentul legat de transmiterea e-mailurilor nu afectează valabilitatea rovinietelor și a tarifelor TollRo deja achiziționate. Pentru creșterea capacității de livrare a mesajelor, instituția pune în funcțiune servicii suplimentare de e-mail împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Probleme și la procesarea plăților

Separat de blocajele apărute la crearea conturilor, au fost constatate disfuncționalități în comunicarea dintre TollRo și procesatorul de plăți, mai exact în etapele de autorizare și confirmare a tranzacțiilor.

Echipele tehnice analizează cauza și verifică plățile inițiate în intervalul afectat, astfel încât orice sumă achitată să fie atribuită corect în contul utilizatorului. Fluxul de plăți va fi monitorizat până la stabilizarea completă a sistemului.

CNAIR nu a anunțat deocamdată când vor fi remediate integral problemele.

„În momentul în care se va remedia problema, vom anunța, vom reveni cu un comunicat și cu un anunț, iar utilizatorii vor ști că a repornit platforma și pot să reintre în ea pentru a-și achiziționa totul”, a spus Alin Șerbănescu.

Șoferii și transportatorii care nu au putut achita rovinieta, tichetul de rută sau tariful TollRo din cauza defecțiunilor nu vor fi sancționați în intervalul cuprins între 1 octombrie, ora 00:00, și momentul remedierii acestora.

„Ce pot să spun șoferilor este că, atât timp cât platforma este întreruptă, adică între ora 00:00 și până când se va remedia această problemă, nu vor fi amendați. Deci pot să circule liniștiți pe unde au treabă, pe unde au curse, fără riscul de a primi amenzi”, a dat asigurări reprezentantul CNAIR.

Digi24.ro a relatat încă de la lansarea sistemului despre această măsură și despre solicitarea CNAIR de amânare a termenului până la 1 aprilie 2027.

Cum funcționează noul sistem

TollRo se aplică vehiculelor de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Tariful este stabilit în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, norma de poluare și categoria drumului folosit.

„În ceea ce privește TollRo, s-a mers pe principiul că poluatorul plătește. Dacă mergi mai mult cu un camion mai greu, plătești mai mult. Dacă mergi mai puțin cu un camion mai ușor, plătești mai puțin”, a explicat Șerbănescu.

Pentru vehiculele care rămân în sistemul rovinietei, tariful este diferențiat în funcție de norma de poluare și este calculat automat de platformă după introducerea datelor mașinii.

Tot de joi au fost eliminate taxele distincte pentru traversarea podurilor de la Fetești-Cernavodă și Giurgeni-Vadu Oii. La Giurgiu-Ruse, taxa nu mai este percepută pe sensul de deplasare din România către Bulgaria.

Editor : A.D.

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