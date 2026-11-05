Deficit de finanțare și trenuri foarte vechi la Metrorex, reclamă sindicaliștii. „Ultimi ani de austeritate au creat riscuri imense”

Deficitul de finanţare al Metrorex este de 40%, în 2026, în timp ce deficitul de personal se ridică la 20%, se arată într-un comunicat de presă al Unităţii Sindicatul Liber din Metrou (USLM).

„Deficitul de finanţare, în 2026, este de 40%, lipsesc 450.000.000 lei. Deficitul de personal este de 20%, lipsesc peste 1.000 de posturi. Numai la Regulatorul de Circulaţie, acolo unde lucrează operator, dintr-un necesar de 54 sunt doar 43 de posturi ocupate. La Secţia care face posibilă circulaţia trenurilor de metrou, lipsa de personal este uriaşă: dintr-un număr de 70 de puncte de conducere centralizată a circulaţiei funcţionează doar 25, restul au activitatea suspendată", se precizează în comunicat.

Potrivit organizaţiei sindicale, în prezent, la nivel de personal există peste 10.000 de ore suplimentare, lunar, în timp ce mecanicii de tren au restanţe la zilele de concediu de odihnă ne-efectuat de peste 6.000 de zile, „fapt ce generează o oboseală cronicizată a acestora".

„Nu vrem să speriem pe nimeni, dar atragem atenţia asupra riscurilor şi pericolelor care există în activitatea de zi cu zi a metroului bucureştean. Aceşti ultimi ani de austeritate au creat riscuri imense în asigurarea siguranţei transportului", susţin sindicaliştii.

Aceştia menţionează, totodată, că instalaţiile de la metroul bucureştean au o vechime de peste 30 de ani, unele fiind chiar din 1978.

Editor : A.P.