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Video Drumul Expres Brăila-Galați este gata în proporție de 97%. Cristian Pistol explică de ce au fost amânate lucrările la podul peste Siret

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drumul expres galati braila
Foto: Captură video Facebook/Cristian Pistol
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Stadiul fizic al construcţiei întregului Drum Expres Brăila - Galaţi (DEx6) a ajuns la aproape 97%, însă vremea nefavorabilă a împiedicat montarea unui nou segment de tablier la podul peste râul Siret, a notat, joi, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

„DEx6 (Brăila - Galaţi): montarea unui nou segment de tablier la podul peste râul Siret, amânată din cauza vremii nefavorabile! Ploile torenţiale din ultimele 24 de ore au forţat constructorul (UMB) să amâne ridicarea şi montarea unui segment din tablierul podului hobanat, deşi pentru această operaţiune sunt mobilizate în şantier utilajele şi muncitorii. Constructorul va relua lucrările imediat ce vremea va permite”, a scris Pistol.

Acesta a precizat că noul pod hobanat peste râul Siret (307,75 metri) este una dintre puţinele structuri de acest tip din România.

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„Acest nou pod este realizat din nouă tronsoane, fiecare cu o greutate de 90 de tone, iar la poziţionarea lor este folosită o macara de 700 de tone. După alinierea sectoarelor de tablier, acestea vor fi sudate şi conectate prin hobane la stâlpii de susţinere construiţi pe cele două maluri ale Siretului. Stadiul fizic al construcţiei întregului Drum Expres (DEx6) Brăila - Galaţi a ajuns la aproape 97%”, a menţionat şeful CNAIR.

Drumul Expres Brăila - Galaţi are o lungime de 10,76 km, iar valoarea contractului (finanţat prin Programul Transport 2021 - 2027) este de 449,42 milioane lei, fără TVA.

DEx6 (Brăila - Galaţi) va uni două mari oraşe dunărene, dar şi provinciile istorice Moldova şi Muntenia, printr-o conexiune directă şi rapidă.

„Acest nou Drum Expres va pune în valoare şi mai mult Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila, aflat deja în exploatare, ceea ce va contribui la dezvoltarea economică şi la creşterea relevanţei strategice a regiunilor din sud-estul, dar şi din nord-estul României”, a adăugat Cristian Pistol.

Editor : C.S.

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