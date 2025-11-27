Live TV

Director în Ministerul Transporturilor: Avem în discuţie două mari magistrale de metrou despre care nu s-a vorbit până acum

Data publicării:
garnitura metrou pipera - metrorex.ro
Foto: Metrorex

Ministerul Transporturilor ia în calcul realizarea de noi tronsoane de metrou care să lege zone dens populate. Una dintre acestea vizează continuarea magistralei M5, iar cealaltă ia în calcul o nouă magistrală care să lege Crângaşi de Dristor 2, a spus Robert Răzvan Dobre, director în Ministerul Transporturilor.

„În şedinţele noastre cu Metrorexul, pe lângă extinderile de reţea, cea dinspre Militari spre şoseaua de centură, cea Străuleşti spre Mogoşoaia, de la Pipera spre centura de nord şi deja cunoscuta extensie M 12 spre sud, spre Berceni, mai avem două mari magistrale despre care nu s-a vorbit până acum, dar sunt de mare perspectivă: continuarea lui M5, pe care o ştim, prin centrul Bucureştiului, dar diametrala Bragadiru-Voluntari, care ar trebui să treacă prin centrul Capitalei, ar trebui să fie un vector foarte mare de conectivitate, pentru că conectează foarte mari bazine de populaţie”, a spus Dobre, la Maratonul Infrastructurii şi Mobilităţii, potrivit News.ro.

„Iarăşi cu perspective foarte serioase de transport este închiderea inelului central de metrou de la Crângaşi la Dristor 2 cu o nouă magistrală”, a adăugat el.

Dobre a mai spus că Ministerul Transporturilor doreşte să lanseze studiile de prefezabilitate şi de fezabilitate pentru cele două proiecte.

