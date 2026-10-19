DN1 va fi închis pentru câteva ore marți și miercuri, în Prahova: intervalul orar și rutele alternative recomandate

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă că marţi şi miercuri, între anumite ore, circulaţia rutieră se va închide pe DN1, în judeţul Prahova, pentru montarea unei pasarele pietonale în Puchenii Moşneni. Autorităţile le recomandă şoferilor să circule cu prudenţă şi să respecte semnalizarea rutieră instituită temporar.

„Atenţie, şoferi! Marţi, 20.10.2026, în intervalul orar 10:00 - 14:00 şi miercuri, 21.10.2026, în intervalul orar 00:00 - 04:00, se închide circulaţia rutieră pe DN1, sectorul cuprins între km 43+900 - km 44+750, pe ambele sensuri de deplasare, pentru montarea pasarelei pietonale, în zona km 43+960, pe raza satului Puchenii Moşneni al comunei Puchenii Mari (judeţul Prahova)", anunţă, luni, CNAIR.

Potrivit sursei citate, pentru relaţia Bucureşti - Ploieşti şi retur circulaţia se va desfăşura pe: DN 1, km 43+900 intersecţie cu DS 353 - strada Comăneasca - strada Dogari - intersecţie DN 1 km 44+750 - Ploieşti.

Autorităţile le recomandă şoferilor să circule cu prudenţă şi să respecte semnalizarea rutieră instituită temporar.

Foto: Facebook / CNAIR

Editor : B.E.