Două noi contracte pentru 105 kilometri de drumuri de mare viteză au fost semnate miercuri. Unul dintre ele va face legătura între Autostrada Moldovei și A2 - drumul expres Focșani-Brăila. Are un termen de finalizare de 3 ani și jumătate. Celălalt face parte din Autostrada Unirii, cea care leagă Moldova de Transilvania.

Dorinel Umbrărescu, cel mai mare constructor român a semnat miercuri contracte de peste 2 miliarde de euro. Grupul de firme al omului de afaceri băcăuan se va ocupa de cel mai greu lot de pe autostrada Unirii, A8 și de drumul expres Focșani-Brăila.

Umbărescu a adunat multe contratce, unii experiți spunând chiar că s-ar fi extins prea mult, însă omul de afaceri speră că va putea reloca forțe pe măsură ce finalizează lucrări.

Lotul Grințieș - Pipirig de pe Autostrada „Unirii” - A8

Umbărescu va avea în sarcină lotul de pe A8, între Grințieș și Pipirig. Contractul are o valoare de 5,97 de miliarde de lei. Este al doilea cel mai mare contract public de infrastructură. Este însă și cel mai scump contract la costul pe kilometru de autostradă.

Consorțiul lui Umbărescu a fost desemnat câștigătorul licitației încă din iulie, dar semnarea a întârziat destul de mult și au existat diverse zvonuri legate de semnarea contractului. În grupul de firme este inclusă și o filială a unei companii din Bosnia- Herțegovina, luată în asociere de Umbrărescu pentru a oferi expertiza în tuneluri, în condițiile în care el nu a lucrat mult la astfel de proiecte speciale.

Lotul doi are o lungime de 31,5 kilometri. Este un proiect dificil, deoarece pe 70% din distanță vor fi lucrări de artă- tuneluri, viaducte sau pasaj. Vor fi 16 tuneluri, iar cel mai lung va avea aproape un kilometru. Se vor adăuga 60 de poduri și viaducte. Cel mai lung va fi cel peste râul Bistrița de 1.275 metri. Astfel de lucrări vor reprezenta aproximativ 20 de kilometri.

A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni va avea o lungime de 304 km și un cost estimat la 4,1 miliarde de euro.

Drumul expres Focșani - Brăila

Celălalt contract semnat de grupul de firme al lui Dorinel Umbrărescu, pentru drumul expres Focșani-Brăila va costa 4,29 de miliarde de lei.

Surprinzător, proiectul nu este împărțit în mai multe loturi. E un singur segment încredințat integral unui constructor.

Drumul va avea 73,5 km iar consorțiul va avea jumătate de an pentru poriectare și trei ani pentru execuție. Prin urmare, ar trebui să fie gata în prima parte a lui 2029.

Drumul expres va asigura conexiunea dintre Autostrada Moldovei, Podul peste Dunăre de la Brăila, legătura de mare viteză Brăila – Galați, dar și conexiuni mai departe către Tulcea și Constanța.

Editor : A.C.