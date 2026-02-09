Două oferte la licitația pentru proiectul Fast Danube 2. Ministru: Va extinde perioada de navigaţie de la 280 la 340 zile pe an

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunțat că au fost depus două oferte la licitaţia pentru proiectarea şi execuţia proiectului Fast Danube 2, care vizează revitalizarea sectorul româno-bulgar al Dunării. Proiectul are o valoare de 170 de milioane de euro.

„Astăzi au fost depuse două oferte în cadrul licitaţiei pentru proiectarea şi execuţia proiectului Fast Danube 2, investiţia strategică ce va revitaliza sectorul româno-bulgar al Dunării, pe 470 km. Este un semnal clar că piaţa răspunde acestui proiect major, cu o valoare estimată de aproximativ 170 milioane euro”, a scris Șerban pe Facebook.

El a precizat că Fast Danube 2 va permite creşterea perioadei de navigaţie de la 280 la 340 zile pe an şi va genera o majorare estimată de 20% a volumului de mărfuri transportate pe fluviu, contribuind direct la consolidarea transportului fluvial şi la dezvoltarea economică regională.

Proiectul prevede 110 km de şenal navigabil dragat; 9 epiuri şi 4 chevroane; 5,45 km stabilizări de mal şi realizarea unei insule artificiale, potrivit News.ro.

Urmează etapa de evaluare a ofertelor, iar ministrul precizează că semnarea contractului este prevăzută cel târziu în iulie 2026.

„Continuăm să investim în infrastructura de transport şi în valorificarea potenţialului Dunării ca axă logistică europeană”, a mai spus ministrul.

Editor : M.B.