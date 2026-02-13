Live TV

Video&Foto Două tuneluri de pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești sunt aproape gata. Cum arată și când urmează să fie deschise circulației

tunel
Două tuneluri de pe A1 Sibiu–Pitești sunt aproape gata. Foto: Facebook/Irinel Scrioşteanu

Lucrările la Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești avansează, iar echiparea tunelurilor Alina și Daniela este în desfășurare, a anunțat secretarul de stat Irinel Scrioşteanu. Acestea urmează să fie date în circulație în luna august.

„Am fost pe șantierul Secțiunii 4: Tigveni - Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu - Pitești #A1, unde realizăm primul tunel rutier la nivel de autostradă din România. În videoclipul atașat, vă detaliez câteva din activitățile pentru Tunelul Alina (sensul de mers Pitești-Sibiu) și pentru tunelul Daniela (sensul de mers Sibiu-Pitești)”, a transmis Irinel Ionel Scrioşteanu pe pagina sa de Facebook.

Două tuneluri de pe A1 Sibiu–Pitești sunt aproape gata. Foto: Facebook/Irinel Scrioşteanu
Două tuneluri de pe A1 Sibiu–Pitești sunt aproape gata. Foto: Facebook/Irinel Scrioşteanu
A început echiparea tunelurilor cu echipamentele aferente sistemelor de siguranță și intervenție a început și, în ambele fire de tunel a fost finalizată și testată instalația pentru alimentare cu apă a hidranților, iar sistemul va asigura un debit de 1200 l/minut la o presiune de 6 bari.

De asemenea, au fost montate capetele de hidranți în toate nișele special construite (în total vor fi 40 de hidranți) și a început montarea suporților celor 19 ventilatoare de mare capacitate: 11 în tunelul Daniela și 8 în tunelul Alina. A fost realizată și recepția la producător a celor 19 ventilatoare și urmează ca acestea să fie livrate în șantier în cursul lunii martie.

A început și construcția a două clădiri cu destinație administrativă și tehnică în zona celor două portaluri, spre Sibiu, respectiv Pitești.

Potrivit lui Irinel Scrioşteanu, lucrările continuă și pe restul secțiunii, în special în zona structurilor, și a fost finalizată structura de rezistență în ambele fire de tunel, Alina și Daniela, prin folosirea cofrajului hidraulic.

De asemenea, a început realizarea instalațiilor în ambele fire de tunel și au fost finalizate structura de rezistență aferentă celor trei tuneluri pentru situații de urgență dintre cele două fire, două pietonale și unul rutier, precum și turnarea betonului rutier în ambele fire de tunel.

„Antreprenorul are o mobilizare bună în șantier și păstrează, chiar dacă iarna a generat dificultăți, avansul față de termenul contractat, urmând ca darea în trafic să fie peste 6 luni, în luna august”, a precizat Irinel Ionel Scrioşteanu.

 

