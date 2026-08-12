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Video Drumul care poate salva Valea Prahovei de aglomerație: Șoseaua de centura a orașului Comarnic este aproape gata. Când va fi deschisă

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Soseaua de centura a orașului Comarnic este aproape gata. Foto: Captura video
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Șoseaua de centura a orașului Comarnic este aproape gata și ar putea fi deschisă la începutul lunii viitoare. Dar asta nu înseamnă că vom scăpa de nervi și cozi infernale pe DN1. Noua șosea ar urma să preia doar o mică parte din traficul de pe cel mai aglomerat drum național din România.

 

Lucrările la centura Comarnic au început în urmă cu trei ani, iar costurile s-au ridicat la peste 360 de milioane de lei, bani europeni.

Stadiul lucrărilor pe centura Comarnic a ajuns la 95%. Zilele acestea se toarnă asfaltul, se montează parapetele și se lucrează la taluzuri.

Șoseaua de 6 kilometri ar urma să fie deschisă la începutul lunii septembrie, cu două luni mai târziu decât termenul inițial.

Ștefan Ignat - șef șantier: Am întâmpinat destul de multe obstacole la relocarea utilităților, au fost destul de dificil de executat infrastucturile la poduri având în vedere că acestea se situează în albia râului Prahova.

Pe Valea Prahovei este în construcție și centura Busteni-Azuga. Lucrările costă 110 milioane de euro, iar drumul ar putea fi gata peste 3 ani.

Editor : A.P.

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