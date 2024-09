Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) licitaţia pentru proiectarea şi execuţia Drumului Expres Focşani-Brăila, cu o lungime de 73 de kilometri. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 octombrie. Câştigătorul contractului va avea la dispoziţie maximum 42 de luni şi 5,3 miliarde de lei (fără TVA) pentru construcţia Drumului Expres Focşani-Brăila. Noul drum expres va asigura legătura între Autostrada Moldovei (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila şi Drumul Expres Brăila-Galaţi (DEx6), potrivit ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu.

„Compania Naţională de Investiţii Rutiere a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) licitaţia pentru proiectarea şi execuţia Drumului Expres Focşani-Brăila”, anunţă CNIR.

Anunţul din JOUE poate fi consultat la următorul LINK: https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/556892-2024

Contractul pentru această investiţie finanţată din fonduri europene are o valoare de 5,3 miliarde lei, iar ofertele pot fi depuse până la data 28.10.2024. Durata de realizare este de 42 de luni, din care 6 luni pentru proiectare şi 36 luni pentru etapa de execuţie.

„CNIR a transmis, astăzi, spre publicare în SEAP contractul pentru proiectarea şi exrcuţia acestui nou drum de mare viteză (73 km). Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 octombrie 2024. Câştigătorul contractului va avea la dispoziţie maximum 42 de luni (6 luni pentru proiectare şi 36 de luni pentru execuţie) şi 5,3 miliarde de lei (fără TVA) pentru construcţia Drumului Expres Focşani-Brăila”, spune ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Drumul Expres Focşani-Brăila va asigura legătura între Autostrada Moldovei Ploieşti-Paşcani (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galaţi (DEx 6), Tulcea şi Constanţa. Contractul a fost licitat într-un singur lot, devenind, astfel, cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract.

„Este prima licitaţie a CNIR, iar în documentaţie am inclus criterii de evaluare noi, respectând angajamentele naţionale faţă de obiectivele de dezvoltare socială, politicile de mediu privind schimbările climatice şi inovare. Astfel, oferta financiară are o pondere de 40%, iar în oferta tehnică (60%) am inclus următorii factori de evaluare cu ponderile aferente:

-6% pentru creşterea incluziunii sociale (angajarea forţei de muncă de pe plan local/şomeri/persoane cu dizabilităţi)

-5% Emisii CO 2/Schimbări climatice : materiale sustenabile pentru construcţii

-5% Emisii CO 2/Schimbări climatice : pentru utilaje sustenabile (hibrid/electrice)

-6% pentru utilizarea Building Information Modelling (BIM).

Chiar dacă am decis licitarea într-un singur lot, viitorul antreprenor va putea deschide circulaţia pe segmente de drum funcţionale independent”, a precizat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Drumul Expres va avea două benzi pe sens (4X3,50 metri), bandă mediană (3 metri), acostament consolidat (2X2,25 m) şi parapete de beton tip New Jersey pentru zona mediană. Pe traseu sunt prevăzute şase noduri rutiere şi 57 de structuri (poduri şi pasaje). Garanţia lucrărilor este de 5 ani.

Dotările Drumului Expres:

- 2 parcări de scurtă durată (stânga+dreapta) cu 120 de locuri şi platformă de cântărire inclusă respectiv Spaţii de servicii tip S 1 (stânga+dreapta) cu 150 locuri parcare, prevăzute cu spaţiu rezervat pentru benzinărie şi spaţiu pentru comerţ/alimentaţie publică.

- Centru de Întreţinere şi Coordonare (CIC) şi Centru de Monitorizare şi Informare

După publicarea în JOUE, anunţul va fi vizibil şi în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

