Live TV

Drumul expres Focșani-Brăila va avea 73,5 km şi va fi construit într-un singur lot, anunță ministrul Transporturilor

Data actualizării: Data publicării:
a7
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos / Casian Mitu

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat luni că drumul expres Focșani-Brăila, cu o lungime de 73,5 km, va fi realizat printr-un contract unic, în valoare de 4,29 miliarde lei, cu termen de execuție de trei ani.

„Drumul Expres Focşani-Brăila are constructor! Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a atribuit contractul pentru realizarea Drumului Expres Focşani-Brăila către Asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB - Tehnostrade - Arcada Company, cu o ofertă de 4,29 miliarde lei (fără TVA)”, transmite ministrul Transporturilor, într-o postare pe Facebook.

Ministrul arată că obiectivul de infrastructură va avea 73,5 km şi va fi realizat într-un singur lot fiind „cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România! Durata contractului este de 6 luni pentru proiectare şi 36 de luni pentru execuţie”.

Ciprian Şerban precizează că proiectul include: 57 de poduri şi viaducte, 6 noduri rutiere (inclusiv legătura cu A7 şi Podul de la Brăila), 2 parcări şi un spaţiu de servicii cu benzinărie şi zonă de alimentaţie publică.

drum expres focsani braila
sursa foto: facebook.com/ciprianserban99

„Drumul expres va asigura conexiunea dintre Autostrada Moldovei (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galaţi, dar şi legătura mai departe spre Tulcea şi Constanţa. Finanţarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027 şi Bugetul de Stat”, mai anunţă ministrul.

Ministrul subliniază că este un pas uriaş pentru infrastructura rutieră din România şi pentru dezvoltarea regiunii.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
Criză carburant
3
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
4
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
Digi Sport
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
maia sandu sustine un discurs
Primul mesaj al Maiei Sandu, după ce partidul pe care l-a fondat a...
costiuc simion
Partidul-surpriză care a intrat în parlamentul R. Moldova. Legătura...
Hacker
Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită într-o...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
Deputați cu zeci de absențe într-o singură lună. Lista chiulangiilor...
Ultimele știri
Donald Tusk, avertisment despre pierderea războiului Rusia-Ucraina: „Consecinţele vor afecta nu numai generaţia noastră”
Alegeri Republica Moldova 2025, rezultate finale. Câte voturi au obținut partidele care vor intra în Parlamentul de la Chișinău
Premierul Ilie Bolojan vine la Digi24 în această seară, de la ora 21:00
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ISU
O maşină a căzut în Dunăre, la Brăila, cu tot cu barca pe care o tracta. ISU intervine cu echipa de scafandri
Screenshot 2025-08-26 085933
Accident cu șase mașini între Galați și Brăila: două persoane au ajuns la spital. Traficul este blocat pe DN 22B
masini si oameni care se bat in strada la braila
Bătaie cu săbii și topoare în trafic, în Brăila: polițiștii îi caută pe agresori. Scenele șocante au fost filmate de martori
avem-acelasi-sange-3
Marius Iorga, prefect de Vrancea: "E un sentiment extraordinar să știi că ai salvat o viață sau două"
Drumul Expres Craiova Pitești
Se deschide ultimul tronson din DEx Craiova–Pitești. Grindeanu: „De azi se circulă pe drum de mare viteză între Craiova şi Constanța”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley rupe tăcerea despre căsătoria fiice sale cu Michael Jackson. De ce nu l-a plăcut niciodată...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
Adevărul
A câștigat Rusia războiul hibrid în Republica Moldova? Analist: „în aceeași măsură în care propaganda rusă a...
Playtech
Cât costă să construiești o casă de lemn în România, în toamna lui 2025. Calcul complet cu cheltuielile și...
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Bărbatul care i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali a fost prins și și-a aflat imediat pedeapsa
Pro FM
„Nu aș fi fost aici altfel”. Madonna, despre cum a supraviețuit în lumina reflectoarelor. Momentul care i-a...
Film Now
Dragostea vieții lui. Richard Gere, de mână cu Alejandra, la Milano. Cei doi îndrăgostiți au cucerit publicul...
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți...
Newsweek
OFICIAL Nu s-au găsit bani pentru creșterile de pensie. Pensionarii pierd 1.900.000.000€ într-o zi
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Ethan Hawke, sincer despre despărțirea de Uma Thurman: „Este aproape jenant chiar și când spun lucruri...
UTV
Selena Gomez și Benny Blanco, nuntă de poveste în California. Vezi imaginile care au cucerit internetul