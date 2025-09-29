Drumul expres Focșani-Brăila va avea 73,5 km şi va fi construit într-un singur lot, anunță ministrul Transporturilor
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat luni că drumul expres Focșani-Brăila, cu o lungime de 73,5 km, va fi realizat printr-un contract unic, în valoare de 4,29 miliarde lei, cu termen de execuție de trei ani.
„Drumul Expres Focşani-Brăila are constructor! Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a atribuit contractul pentru realizarea Drumului Expres Focşani-Brăila către Asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB - Tehnostrade - Arcada Company, cu o ofertă de 4,29 miliarde lei (fără TVA)”, transmite ministrul Transporturilor, într-o postare pe Facebook.
Ministrul arată că obiectivul de infrastructură va avea 73,5 km şi va fi realizat într-un singur lot fiind „cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România! Durata contractului este de 6 luni pentru proiectare şi 36 de luni pentru execuţie”.
Ciprian Şerban precizează că proiectul include: 57 de poduri şi viaducte, 6 noduri rutiere (inclusiv legătura cu A7 şi Podul de la Brăila), 2 parcări şi un spaţiu de servicii cu benzinărie şi zonă de alimentaţie publică.
„Drumul expres va asigura conexiunea dintre Autostrada Moldovei (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galaţi, dar şi legătura mai departe spre Tulcea şi Constanţa. Finanţarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027 şi Bugetul de Stat”, mai anunţă ministrul.
Ministrul subliniază că este un pas uriaş pentru infrastructura rutieră din România şi pentru dezvoltarea regiunii.