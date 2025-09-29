Drumul expres Focșani-Brăila va avea 73,5 km şi va fi construit într-un singur lot, anunță ministrul Transporturilor

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat luni că drumul expres Focșani-Brăila, cu o lungime de 73,5 km, va fi realizat printr-un contract unic, în valoare de 4,29 miliarde lei, cu termen de execuție de trei ani.

„Drumul Expres Focşani-Brăila are constructor! Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a atribuit contractul pentru realizarea Drumului Expres Focşani-Brăila către Asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB - Tehnostrade - Arcada Company, cu o ofertă de 4,29 miliarde lei (fără TVA)”, transmite ministrul Transporturilor, într-o postare pe Facebook.

Ministrul arată că obiectivul de infrastructură va avea 73,5 km şi va fi realizat într-un singur lot fiind „cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România! Durata contractului este de 6 luni pentru proiectare şi 36 de luni pentru execuţie”.

Ciprian Şerban precizează că proiectul include: 57 de poduri şi viaducte, 6 noduri rutiere (inclusiv legătura cu A7 şi Podul de la Brăila), 2 parcări şi un spaţiu de servicii cu benzinărie şi zonă de alimentaţie publică.

sursa foto: facebook.com/ciprianserban99

„Drumul expres va asigura conexiunea dintre Autostrada Moldovei (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galaţi, dar şi legătura mai departe spre Tulcea şi Constanţa. Finanţarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027 şi Bugetul de Stat”, mai anunţă ministrul.

Ministrul subliniază că este un pas uriaş pentru infrastructura rutieră din România şi pentru dezvoltarea regiunii.

