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Video Epopee fără sfârșit: Podul suspendat peste Dunăre a intrat iar în reparații. „Așa des se defectează?! Nu e normal!”

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pod braila in reparatii
Reparațiile la podul suspendat peste Dunăre vor dura cel puțin trei săptămâni. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Podul suspendat peste Dunăre, dat în folosință acum trei ani, a intrat iar în reparații, în plin sezon estival, când traficul în zonă este intens. Din nou, asfaltul s-a stricat pe unele porțiuni. Lucrări similare au mai fost pe pod și luna trecută. Șoferii au fost anunțați că circulația pe sensul Tulcea - Brăila va fi deviată. „Așa des să se defecteze?! Nu e normal!”, spun dezamăgiți șoferii care tranzitează periodic zona. 

Reparațiile la podul suspendat peste Dunăre vor dura cel puțin trei săptămâni. Constructorul încearcă să oprească infiltrațiile de apă care au măcinat asfaltul.

„Sensul Tulcea - Brăila este închis complet pe toată lungimea podului, iar traficul a fost deviat pe sensul opus, până când toate problemele vor fi remediate”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

Podul a fost deschis în urmă cu aproape 3 ani. De atunci a avut mai multe probleme tehnice și a fost asfaltat de cel puțin 5 ori.

„A fost și anul trecut la fel, anul ăsta din nou și cred că, până în toamnă, din nou. Bani cheltuiți. Cheltuim banii noștri, nu-s ai lor”, spune dezamăgit un șofer.

„Astea sunt lucrările în ziua de astăzi. Toate se fac de mântuială și nimic cu răspundere”, e de părere o doamnă.

„Rău! Păi așa des să se defecteze?! Nu e normal! Calitatea proastă a asfaltului, că așa-i la noi. Vă dați seama că se mărește distanța, combustibilul e scump”, calculează altcineva.

„Se desfășoară acum operațiuni de frezare. Ulterior, vor începe lucrările de curățare finală, în vederea verificării stratului de impermeabilizare. Dacă toate decurg bine, sperăm ca la jumătatea lunii iulie să finalizăm și aceste lucrări”, transmite, pentru Digi23, purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

Cu o lungime totală de aproape 2.000 de metri, construcția este cel mai lung pod suspendat din România și al doilea ca lungime din Europa. Valoarea inițială a investiției a fost de peste 500 de milione de euro, bani europeni.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia

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