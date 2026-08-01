Evoluția șantierului Drumului Expres Brăila-Galați DEx6: un tablier al podului peste Siret, poziționat. Când se va deschide circulația

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunţă, sâmbătă, că a fost ridicat şi poziţionat încă un segment al tablierului podului peste râul Siret, pe Drumul Expres Brăila – Galaţi, fiind utilizată o macara de mare capacitate. Pistol reaminteşte că circulaţia trebuie deschisă până la finalul acestui an.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Drumul expres Brăila - Galaţi (DEx6): a fost ridicat şi poziţionat încă un segment al tablierului podului peste râul Siret! Pentru această operaţiune, care a durat 3 ore, constructorul român (UMB) a folosit o macara de mare capacitate (700 de tone)”, a transmis, sâmbătă, directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, au fost finalizate şi lucrările de montare a hobanelor pentru faza 6 şi au fost dezafectate fundaţiile provizorii de la tablier (piloneţi), folosite în etapa de montare a tablierului anterior.

Stadiul fizic al lucrărilor a depăşit 97%, iar podul peste Siret este ultimul obiectiv din şantier care a rămas de finalizat.

„Circulaţia pe noul drum expres Brăila - Galaţi trebuie deschisă până la finalul acestui an (2026)”, reaminteşte Pistol.

Contractul pentru construcţia acestui drum de mare viteză (10,76 km), în valoare de 449,42 milioane lei (fără TVA), este finanţat prin Programul Transport (#PT) 2021-2027.

DEx6 este un nou drum modern, care contribuie direct la dezvoltarea economică a regiunilor istorice Moldova şi Muntenia, iar, prin extensie, la creşterea oportunităţilor de dezvoltare ale Dobrogei.

Editor : B.E.