Soarele de ianuarie a blocat în aceste zile Valea Prahovei. Bucureştenii, în special, au pornit spre pârtii, în număr mare, parcă toţi deodată. Digi24 și-a propus un experiment. Am vrut să vedem cum se ajunge mai uşor la munte: cu trenul sau cu maşina? Polițiștii de la Infotrafic se așteaptă ca și azi, DN1 să fie aglomerat, odată cu reîntoarcerea turiștilor acasă.

Echipa care a plecat cu trenul a parcurs distanța București-Sinaia în două ore. În schimb, echipa cu mașina a ajuns la destinaţie după șapte ore!

Ana-Maria Tuică și Alexandra Dinu au pornit „întrecerea” de la Gara de Nord din București.

Ana: Alexandra, prima provocare pe anul ăsta: trebuie să ajungi la munte înaintea mea: tu cu mașina, eu cu trenul.

Alexandra: Ana, cred că ai toate șansele să ajungi înaintea mea. Dacă este să ne uităm pe aplicația pe care o am eu aici, ajung într-o oră și 55 de minute. Dar, în ultimele 10 minute mi-a arătat mai multe variante, semn că traficul fluctuează. Sunt anumite locuri unde mașinile care vin dinspre Bucureșți se blochează pur și simplu.

Ana: La mine pare puțin mai simplu. Eu ar trebui să ajung, luând un tren privat, într-o oră și 26 de minute la Sinaia. Avem trei opriri pe drum: la Ploieșți, la Câmpina și la Breaza. Totul e să nu aibă trenul întârziere și, desigur, să nu se întâmple nimic pe drum.

Alexandra: Vom vedea ce se întâmplă. Du-te acum, să nu pierzi trenul, pentru că tu depinzi de tren, iar eu mă îndrept către mașină.

Start în drumul spre munte

Alexandra: Chiar în acest moment am ieșit din Capitală. De la Gara de Nord și până aici am făcut 15 minute. Dacă este să ne luăm după aplicația de trafic, până la Sinaia vom mai face o oră și 59 de minute. Atenție, însă! De la gară și până aici, la ieșire din Bucureșți, timpul de parcurs a crescut cu 10 minute. Asta înseamnă că în față sigur este trafic intens și aglomerație.

Ana, în Gara de Nord: Gata! Am luat și biletele. Suntem pregățiți să mergem la drum. 18 lei a fost biletul. Ar trebui să ajungem la 13:02 în Sinaia. Să vedem, între timp, ce face Alexandra (o sună - n.r.).

Ana: Sunt în Floreșți.

Alexandra: Noi suntem undeva pe centura Ploieștiului. Până aici am venit în același timp cu tine, am făcut aproximativ o oră, însă aici este un sens giratoriu foarte aglomerat și deja ne-am blocat. Stăm de câteva minute bune aici.

Ana: Alexandra, vreau să-ți zic că la noi s-a mers foarte bine. Până acum a fost liber compartimentul nostru. Acum a început să se aglomereze puțin mai mult. S-a urcat ceva mai multă lume la Ploiești. Eu tot zic că vom ajunge înaintea ta. Te aștept la Sinaia.

Alexandra: Cu siguranță vei ajunge înaintea mea. Vom vedea în cât timp vom depăși momentul acesta de blocaj.

***

DN1, Nistoreșți.

Alexandra: Suntem în apropiere de Nistorești, stăm în trafic de aproximativ 30 de minute. Vă voi arata cum este traficul la această oră. Sunt sute de mașini care așteaptă să treacă de Nistorești-Comarnic. Aplicația arată că mai am o oră și 52 de minute. Practic, în cei aproape 30 de kilometri până la Sinaia facem timpul pe care ar fi trebuit să-l facem de la Bucureșți până la munte.

O mașină de poliție își face loc printre vehicule, pe mijlocul șoselei.

Șoferi blocați în trafic: „Cică e virus. Dar nu prea!”

Pentru că oricum stă pe loc, Alexandra coboară din mașină și le cere părerea celorlalți șoferi:

- Unde mergeți?

- Până la Sinaia.

- Cum e?

- Stresant!

- Cât ați făcut până aici și cât mai faceți de aici?

- 2 ore și jumătate până la Sinaia. Până la Comarnic îmi arată drumul roșu, că e aglomerat, după Comarnic sperăm să fie liber, că așa îmi arată.

- Foarte aglomerat!

- Cât ai făcut până aici?

- De la PECO, vreo 40 de minute.

- Mai ai răbdare?

- Ce să facem? Înapoi nu pot să mă întorc.

- Făgăraș.

- Greu?

- Greuț, greuț.

- Unde mergeți?

- La Arad. De la Galați.

- Cât ați făcut?

- Vreo 4 ore.

- Dar ce credeți că se întâmplă?

- Se duc oamenii la muncă. Cică e virus, dar nu prea.

- Merită drumul ăsta?

- Trebuia să o iau pe partea cealaltă, dar acum merg așa.

Cu taxiul până la Cota 1400

Între timp, Ana-Maria a ajuns la Sinaia, în gară.

Ana: Tocmai am coborât din tren. Este 13 și 6 minute. Era programat să ajungă acel tren Regio la 13 și 2 minute. Practic, ne-am încadrat foarte, foarte, foarte bine în timp. Ne propunem să ajungem până la Cota 1400. Sunt cu colegul meu operator, Claudiu Ristea. Am decis să luăm un taxi. Ar putea să ne coste 30 de lei. Chiar cu costurile pe care nu le-am calculat, tot ies mai bine decât Alexandra care, cu siguranță, a avut nevoie de carburant și de o sumă, deci, mai mare decât am folosit eu pentru tren și pentru taxi.

Iar dacă Alexandra a vorbit cu șoferii colegi de suferință, Ana-Maria stă de vorbă cu schiorii și turiștii pe care îi găsește la Cota 1400.

- O pârtie superbă. Merită tot deranjul. Din păcate, sunt foarte puține instalații pe cablu și se face această aglomerație și această coadă interminabilă, se plânge un schior.

- De cât timp stați acum la coadă?

- De 10 minute. Dar cred că o să mai stăm vreo 45. Și sus, ca să putem să coboram până aici, am mai stat 45.

- Foarte aglomerat! A fost frumos. Am urcat la Cota 200. E foarte frig sus și e foarte multă lume, povestește o tânără.

- Acum de când stai la coadă?

- De 10 minute. Și o să mai avem de așteptat sigur. Cred că o oră, două.

- Ai coborât de la 2000?

- Da.

- Cât ai stat la coadă?

- La venire, o oră.

- Și acum de cât timp stai la coadă ca să reușești să coborî?

- Tot o oră.

- E mult, e puțin?

- Destul de mult.

- Merită așteptarea?

- Pentru prima zăpadă pe anul asta, cred că da.

- Foarte aglomerat! Foarte aglomerat! Peisajul este super, dar e foarte aglomerat!

- De cât timp așteptați la coadă?

- Păi, sus era și mai mare, la Cota 2000. Și acum așteptăm de 30 de minute.

- Ați înghețat?

- Da!

Epilog

La finalul zilei, cele două echipe Digi24 care au plecat spre munte, una cu mașina, cealaltă cu trenul, s-au întâlnit în Sinaia pentru drumul de întoarcere în Capitală.

„Pentru experimentul ăsta concluzia este clară: cu trenul se ajunge mult mai repede decât am ajuns eu cu cu maşina”, spune Alexandra.

„Mă gândeam, ştii ce, să fi încercat şi acum eu cu trenul, tu cu maşina, dar nu m-am ocupat din timp, să văd la ce oră ar fi fost programat următorul tren, aşa că ne vom întoarce împreună”, hotărăște Ana.

