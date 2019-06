Experiment Digi24. Pe ce rute e mai practic să mergi cu trenul decât cu mașina

Pe distanţe scurte, trenul e mai practic decât maşina. De exemplu, daca vrei să intri dimineața în București, dinspre nord-vest. Echipa Digi 24 care a luat trenul de la Buftea spre capitală a ajuns de 3 ori mai repede la destinaţie faţă de altermativa auto. Distanţa de 20 de kilometri a fost parcursă cu maşina într-o oră. Problema este însă că rareori trenurile sunt punctuale şi nu te poţi bizui că ajungi la timp la serviciu.

3 lei şi 90 de bani. Atât costă un bilet pe ruta Buftea-Bucureşti. Primul tren porneşte cu puţin înainte de ora 7.00. Până seara, după 10, sunt 19 astfel de curse.

Maria Moiş, jurnalist Digi24: Este ora 9 şi jumătate. Colega mea, Andreea Milea, tocmai s-a urcat în trenul care o va duce în Gara de Nord. Eu voi merge cu maşina. Să vedem în cât timp va ajunge fiecare la destinaţie.

Controlor: Plecăm! Mergeţi cu noi, da?

Reporter: La fix suntem în Bucureşti Nord?

Controlor: Da. Nu avem nicio întârziere!

Doar controlorul este optimist. Călătorii au învățat din experiență: „De obicei, din păcate, întâmpină întârzieri și cred că este destul de riscant să mergi cu trenul, însă când se respectă orarele e cea mai accesibilă cale spre a ajunge la Bucureşti din Buftea”.

Andreea Milea, jurnalist Digi24: Am parcurs deja primii 10 km din drum. Am trecut deja și de gara Chitila. Mă întreb, însă, cu mașina, unde a ajuns colega mea Maria.

Maria Moiş, jurnalist Digi24: Nici nu am pornit bine din Gara Buftea... am parcurs mai puţin de cinci kilometri până în localitatea Mogoşoaia, iar aplicaţia Waze ne arată că nu vom putea avansa cu mai mult de 6 kilometri pe oră. Am timp inclusiv să stau de vorbă cu colegul meu.

Între timp trenul pare să își respecte traseul. Oamenii se plâng însă de condiții.

Călător: Eu merg de obicei Buftea- Bucureşti. Condiţiile sunt cele pe care le vedeţi!

Reporter: Cum sunt?

Călător: În ultimul timp, am observat că au început să schimbe canapelele, în rest sunt aceleaşi, vechi.

Reporter: Toaletele?

Călător: Nu folosim aşa ceva.

Reporter: Sunt de nefolosit?

Călător: Mi se pare neigienic.

Andreea Milea, jurnalist Digi24: Este ora 10 fără 5 minute și trenul a garat deja în Gara de Nord din Capitală. Mă întreb oare unde este colega mea Maria, pentru că am făcut mai puțin de 20 de minute până aici, chiar dacă trenul a mers cu o viteză de 40 de km pe oră.

Maria Moiş, jurnalist Digi24: După o jumătate de oră noi nu am reuşit încă să ieşim din localitatea Mogoşoaia, asta în timp ce Andreea Milea deja mi-a spus că se află de câteva minute bune în Gara de Nord. Drumul nostru nu pare uşor nici de acum înainte. Sunt câteva sute de colegi de trafic cu noi care au acelaşi traseu.

Dacă pe Centura Capitalei se lucrează la un pod, în Capitală pe o porţiune bună în drumul nostru spre Gară şoferii împart şoseaua cu utilaje de asfaltare.

Maria Moiş, jurnalist Digi24: După o oră și câteva minute am ajuns în cele din urmă în Gara de Nord. Trebuia să facem de trei ori mai puțin. Pentru că distanța de la Gara Buftea până aici este de doar 20 de kilometri. Andreea Milea a ajuns deja aici. De cât timp ne așteptați aici, Andreea?

Andreea Milea, jurnalist Digi24: Maria, vă aștept deja de 40 de minute pentru că noi la 10 fără 10 eram deja aici, în gară, cu două bilete pe care nu am plătit mai mult de 8 lei. Aşadar, este o afacere mult mai bună ca pe distanțe scurte să circulăm cu trenul.