Gabriela Firea a încurcat Centura Verde cu șoseaua de centură a Capitalei

Primarul General al Capitalei confundă Centura Verde cu șoseaua rutieră de centură. Gabriela Firea a precizat, duminică, că nu poate realiza Centura Verde a Bucureștiului din cauză că nu este șef al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - entitatea care administrează centura rutieră a orașului. Centura Verde este însă un proiect adoptat de Consiliul General în august 2017 și prevede extinderea suprafețelor împădurite din jurul Capitalei.

Gabriela Firea, pe 30 august 2017: „S-a mai încercat demararea acestui proiect, Centura Verde a Capitalei, din nefericire nu s-a putut stabili o colaborare instituțională eficientă cu unitățile administrativ teritoriale din zona limitrofă, din zona metropolitană, din județul Ilfov, lucru care acum nu ne va mai împiedica. Așa cum știți, am fost senator de Ilfov, am o colaborare, consider, pozitivă și am și discutat, deja, cu administratorii și primarii, precum și consilierii primăriilor la care ne referim și care ne vor putea sprijini. Nu vom mai avea, de această dată, niciun obstacol sau nicio amânare a proiectului. Și eu voi fi prezentă la primele acțiuni de împădurire. Acest start nu-l mai putem rata de această dată. Vă garantez!”

Proiectul Centurii Verzi a Bucureștiului a început cu un protocol semnat între municipalitate şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură.

Bucureștiul trebuia să pună la dispoziţia institutului toate documentele strategice referitoare la delimitarea teritorială și amenajarea zonală, iar Institutul asigura specialiştii și elabora documentaţiile necesare demarării proiectului.

Trei ani mai târziu însă, Bucureștiul nu are o centură verde. Duminică, primarul general a anunțat și motivul: n-o poate face din cauză că nu conduce compania care administrează... centura rutieră a Bucureștiului.

Gabriela Firea, pe 9 februarie 2020: „Premierul demis pentru incompetență m-a certat. M-a certat pentru că nu am făcut o centură verde a Capitalei! Îl informez pe premierul demis pentru incompetență că Centura Verde a Capitalei nu poate să fie construită de Gabriela Firea la Primăria Capitalei și că eu nu sunt șefa CNAIR-ului, nu conduc ministerul Transporturilor.”

Concretizarea unor centuri verzi de protecție a orașului împotriva prafului se regăsește și în Strategia de dezvoltare urbană integrată a municipiului București.