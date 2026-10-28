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Video Gafă a ministrului Transporturilor, în vizită pe șantierul autostrăzii Sibiu - Pitești: „Am fost şi în tunelul Momoa”

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stefan ovidiu popa jason momoa
Foto: captură video/ Profimedia
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Gafă amuzantă a ministrului Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, care a confundat numele Tunelului Momaia cu „Momoa”, făcând trimitere involuntară la actorul Jason Momoa. La primul tunel de autostradă din România au loc acum ultimele teste de siguranță.

Ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, a declarat marţi că lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Piteşti va fi dat în circulaţie luna viitoare, aflându-se la un stadiu de execuţie de 99,22% iar pe celelalte două loturi se lucrează pe 45% din capacitatea şantierului, din cauza acordului de mediu revizuit, care este blocat. 

„Am vizitat stadiul lucrărilor pe şantierul de pe Lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Piteşti. Acest lot are aproximativ 10 km, face legătura dintre Curtea de Argeş şi Tigveni. Lucrările sunt aproape de 100%, mai exact 99,22%, stadiul fizic de execuţie. O să fie dat în circulaţie luna viitoare”, a anunţat ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa. 

El a precizat că a înţeles de la constructor că în momentul de faţă sunt verificate sistemele de siguranţă. 

„Am fost şi în tunelul Momoa (n.r. - Momaia), care are o distanţă de 1,35 de km, am văzut şi toate sistemele de siguranţă. Sunt undeva în jur de 2500 de sisteme de siguranţă, camere şi senzori. Este un sistem complex, care va asigura traficul pe toată perioada”, a subliniat ministrul Transporturilor, conform News.ro.

Citește și: Capul „cârtiței” care va săpa tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu – Piteşti a ajuns la destinație. „Drumul nu a fost deloc ușor” 

Editor : A.C.

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